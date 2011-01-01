通过微型教育视频解锁学习
提升记忆保留和学习效果。使用HeyGen的直观文本到视频功能制作引人入胜的微学习内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的微学习视频，面向现有客户，解释新软件功能，作为其数字化转型旅程的一部分。视频应采用现代、引人入胜的视觉风格，配以动画图形和欢快的旁白，以提供引人入胜的内容。利用HeyGen的从脚本到视频的功能高效制作精美的解释。
为高中生制作一个动态的30秒微学习视频，展示在线隐私的最佳实践。视觉和音频风格应生动且富有表现力，通过清晰、简明的解释和显著的字幕吸引学生的注意力。使用HeyGen的字幕功能确保所有学习者的可访问性和更好的记忆保留。
想象一个50秒的微型培训视频，针对希望获得与自动化相关的新技术技能的专业人士。演示应高度指导性，配有逐步的视觉效果和冷静、信息丰富的旁白，引导观众完成整个过程。利用HeyGen的模板和场景快速组装一个专业且易于遵循的指南。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何促进有效微学习视频的创建？
HeyGen利用AI简化了有影响力的微学习视频的创建。用户可以将文本转化为引人入胜的微型教育视频内容，配以逼真的AI化身和旁白，最终提升知识保留，使学习更加生动。
HeyGen可以用于企业培训和员工入职培训吗？
当然可以，HeyGen非常适合大规模企业培训和员工入职培训。其AI驱动的平台能够快速制作微型培训视频内容，确保一致的信息传递和高效的员工培训。
HeyGen提供哪些功能来优化针对不同受众的微型学习视频？
HeyGen通过动态AI化身、可定制的视频模板和自动字幕增强参与度，提供简明、针对性的内容。凭借灵活的纵横比和品牌控制，HeyGen确保您的微型学习视频在各种平台和移动设备上都能被访问并产生影响，改善学习效果和学生参与度。
使用HeyGen创建短教学视频有哪些优势？
HeyGen通过自动化从脚本到屏幕的整个过程，为制作短教学视频提供了显著优势。这种高效的教学方法转变了电子学习内容的创建，支持数字化转型计划，所需努力最小，周转时间快。