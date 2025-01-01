制作一个引人入胜的60秒解释视频，向完全的初学者介绍比特币的核心概念，以一种易于理解的方式揭开数字货币的神秘面纱。目标是采用明亮的动画视觉风格，配以欢快的背景音乐和由HeyGen的配音生成功能生成的友好、吸引人的旁白，使任何对加密货币感兴趣的人都能轻松理解复杂的主题。

