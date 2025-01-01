为心爱的家人或朋友制作一个45秒的温馨生日致敬视频，目标观众为亲密的家人和朋友。这个“生日祝福视频”集锦应呈现温暖怀旧的视觉风格，配以柔和的灯光和轻柔的背景音乐，汇集个人的口述信息，并通过HeyGen的语音生成技术增强每位参与者在“群组视频集锦”中的清晰和情感传递。

