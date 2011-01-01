创建 使用生日邀请视频制作器的精美邀请函
使用 AI 虚拟形象和可定制模板轻松设计个性化邀请视频。添加动画，选择颜色和音乐，然后在社交媒体上分享您的创作。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
使用HeyGen的AI视频邀请制作器为您的朋友和家人制作一个45秒的个性化邀请视频。这款视频非常适合喜欢增添个人风格的科技爱好者，您可以加入动画和语音生成，打造出一个充满活力的体验。视觉风格时尚现代，非常适合在社交媒体平台上分享。
使用HeyGen的文本到视频脚本功能，制作一个60秒的视频邀请函，讲述一个故事。这个视频专为创意故事讲述者设计，非常适合那些想以电影方式叙述他们生日计划的人。视觉风格是电影化且引人入胜的，提供MP4格式下载，便于轻松分享。添加字幕以确保您的信息传达清晰且吸引人。
使用HeyGen的视频邀请模板，通过一个结合了优雅与乐趣的30秒视频来邀请您的客人。针对那些欣赏高雅格调的人群，这个视频允许您自定义颜色和音乐，打造出精致的外观。视觉风格优雅且精致，您还可以轻松调整不同平台的宽高比，确保您的邀请函在任何地方都看起来完美无瑕。
创意引擎
没有工作人员。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过提供 AI 驱动的工具来彻底改变生日邀请视频的创作方式，这些工具简化了制作过程，让您能够轻松制作个性化且引人入胜的邀请函。凭借可定制的视频邀请模板和添加动画的能力，HeyGen 确保您的邀请函脱颖而出。
在几分钟内生成引人入胜的社交媒体视频和短片.
Quickly create captivating birthday invitation videos that are perfect for sharing on social media, enhancing your event's reach and appeal.
激励和提升观众的励志视频.
Craft personalized invitation videos that not only invite but also excite and inspire your guests, setting the tone for a memorable celebration.
常见问题
HeyGen如何帮助创建个性化的邀请视频？
HeyGen提供了一系列生日视频模板，您可以轻松创建个性化的邀请视频。您可以自定义颜色和音乐，添加动画，甚至包括AI生成的语音旁白，使您的邀请真正独一无二。
HeyGen的生日邀请视频制作工具都有哪些功能？
HeyGen的生日邀请视频制作器提供了多种功能，包括可定制的视频邀请模板、添加动画的能力，以及访问素材库以获取更多媒体资源。这些工具确保您的邀请函与众不同。
我可以将我的HeyGen视频邀请下载为MP4格式吗？
是的，HeyGen允许您将完成的视频邀请作为MP4文件下载。这样可以方便地在社交媒体或通过电子邮件分享您的个性化邀请视频。
HeyGen支持在社交媒体上分享视频吗？
当然，HeyGen 让您可以轻松地在社交媒体平台上分享您的视频邀请。通过简单的导出选项，您可以迅速将您创意的生日邀请视频分发给亲朋好友。