生物系统视频制作工具：创建引人入胜的科学内容

通过智能旁白生成轻松为教育工作者和学生生成惊艳的生物视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为希望解释细胞呼吸的教育工作者制作一个专业的60秒教学视频，使用AI生物视频生成器，针对高中课堂，采用精确的信息图驱动的视觉方法，通过HeyGen的旁白生成功能生成冷静、权威的旁白，并辅以现成的模板和场景。
示例提示词2
通过为中学生制作一个动态的30秒生物视频，激发未来科学家的灵感，展示海洋生态系统的奇观。该视频应具有生动的视觉风格、欢快的背景音乐和清晰的屏幕文字，利用HeyGen的媒体库/素材支持提供引人入胜的视觉效果，并通过字幕/说明文字增强理解。
示例提示词3
为YouTube科学爱好者开发一个关于基因工程最新突破的50秒概述，使用生物视频制作工具创建现代、时尚的演示风格，由一个友好、知识渊博的AI化身展示信息，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能确保跨平台的最佳观看效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作生物系统视频

使用AI驱动的工具和用户友好的界面轻松创建引人入胜的生物系统视频，简化复杂概念。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先起草您的脚本，概述您想要解释的生物概念。我们的平台使用AI将您的文本转化为视觉叙事，利用“文本转视频”功能简化内容创作。
2
Step 2
选择视觉效果和模板
从多种为教育内容设计的“可定制模板”中进行选择。通过从我们广泛的媒体库中添加相关图像、视频和图形来增强您的视频，以展示复杂的生物过程。
3
Step 3
使用AI旁白添加解说
通过专业的解说让您的脚本栩栩如生。利用我们的“旁白生成”功能创建自然的音频，与您的生物解释完美匹配。
4
Step 4
导出并分享您的视频
满意后，轻松以各种格式和分辨率导出您的完整视频。使用“纵横比调整与导出”功能优化不同平台，以便在YouTube到课堂演示的任何地方接触您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

在社交媒体上分享生物学见解

快速创建关于生物系统的简短、吸引人的视频，以吸引更广泛的社交平台观众。

常见问题

HeyGen如何帮助教育工作者和学生创建生物系统视频？

HeyGen是一个直观的AI生物视频生成器，使教育工作者和学生能够轻松制作生物视频。利用其文本转视频功能和广泛的媒体库来制作引人入胜的教育内容。

HeyGen为生物视频创作提供了哪些AI功能？

HeyGen提供先进的AI生物视频生成器功能，包括逼真的AI化身和强大的旁白生成。您可以使用我们的文本转视频技术将生物系统视频脚本直接转化为引人入胜的视频。

我可以为YouTube等各种平台定制和导出我的生物视频吗？

当然可以。HeyGen支持全面的编辑工具、字幕/说明文字和纵横比调整与导出，确保您的生物视频完美适合YouTube等平台。这使得广泛的可访问性和观众覆盖成为可能。

HeyGen是初学者易于使用的生物视频制作工具吗？

是的，HeyGen被设计为一个易于使用的生物视频制作工具，即使是视频制作新手也能使用。我们可定制的模板和直观的界面使得快速和专业地制作生物视频变得简单。