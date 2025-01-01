双语培训生成器：更快创建全球课程
通过将任何脚本转换为专业视频，快速构建多语言培训模块和引人入胜的在线课程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业培训师和电子学习开发者制作一个90秒的教学视频，展示HeyGen在制作多语言培训模块和互动学习活动方面的强大功能。采用复杂而现代的视觉美学，结合细腻的动画和屏幕图形，并通过多语言的专业配音生成来强调全球影响力。该视频应传达创建有影响力、文化相关的教育内容是多么无缝。
为学生和自学者设计一个充满活力的45秒视频，突出HeyGen如何帮助创建游戏化课程和个性化学习材料。视觉和音频风格应充满活力、充满能量和乐趣，结合丰富多彩的图形和欢快的背景音乐以吸引注意力。利用活泼的AI化身引导观众通过个性化课程示例，使学习感觉像是一场有趣的游戏。
制作一个1分30秒的信息视频，面向全球扩展的企业和教育机构，展示HeyGen作为在线课程双语培训生成器的能力。视觉呈现应简洁专业，包含清晰的数据可视化和来自HeyGen媒体库/库存支持的相关素材。音轨应保持权威但易于理解的语气，并辅以准确的双语字幕/说明，展示平台满足多样语言需求的能力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
探索HeyGen的AI课程创建器以获取动态视频内容。
HeyGen的AI课程创建器通过使用逼真的AI化身和动态配音生成，将文本转化为视频，从而简化了流程。这使得课程创建更快，并开发出吸引学习者的AI驱动视频课程。
HeyGen能否帮助创建适合多元化学习者的多语言培训模块？
当然可以，HeyGen在生成多语言培训模块方面表现出色，是理想的双语培训生成器。您可以轻松创建内容，生成多语言动态配音，并添加双语字幕，确保全球课程覆盖多样化的学习体验。
HeyGen提供哪些创意工具用于个性化和互动学习活动？
HeyGen提供了一个创意引擎，用于开发引人入胜的互动学习活动。通过完全可定制的内容和AI化身，教育者可以创建个性化学习材料，包括游戏化课程和互动语言课程，旨在产生有意义的参与。
HeyGen如何帮助语言教师高效开发课程计划和材料？
HeyGen为语言教师提供了强大的AI工具，促进课程计划和定制材料的生成。其平台允许快速创建本地化视频和文本转视频，大大减少了内容开发所需的时间，并使语言课程更加互动。