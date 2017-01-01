BI培训视频生成器：创建引人入胜的学习与发展内容
简化您的BI培训视频创建。轻松将任何脚本转化为专业、引人入胜的AI驱动视频，具备先进的文本到视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个2分钟的技术培训视频教程，旨在引导现有团队成员了解您的BI仪表板的高级分析功能。视觉和音频风格应详细且逐步，包含精确的屏幕捕获和冷静的解释性旁白。通过使用HeyGen的语音生成功能确保音频的一致性，并通过字幕/说明提高理解度。
开发一个60秒的动态AI驱动销售培训视频，突出新BI报告功能在客户演示中的相关性。视觉风格应快速且引人入胜，配有动画图形和关键数据点，并辅以充满活力、激励人心的旁白。通过使用HeyGen的多样化模板和场景简化制作，并从媒体库/库存支持中加入丰富的视觉效果。
构思一个简洁的45秒AI视频生成器指南，帮助客户成功，教用户如何有效解读他们的个性化BI报告。视觉风格应用户友好且易于接近，利用明亮的界面截图和简单、清晰的屏幕指示，配以友好和鼓励的音频语调。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能最大化适应性和平台覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成器如何创建专业内容？
HeyGen利用先进的AI视频生成器将文本脚本转化为引人入胜的专业视频内容。用户只需输入他们的脚本，从一系列逼真的AI化身中选择，平台即可轻松生成同步的音频和视觉效果。
我可以自定义AI化身并将品牌元素整合到HeyGen生成的视频中吗？
当然可以。HeyGen提供全面的编辑工具和品牌控制，允许您自定义AI化身并整合特定的品牌元素，如标志和配色方案。这确保了您的AI驱动视频保持一致的专业品牌形象。
HeyGen在创建培训视频方面提供哪些语言能力？
HeyGen配备了AI语音和AI字幕生成器，支持超过140种语言。这一强大功能使用户能够为多元化的全球观众创建可访问且信息丰富的培训视频，增强您的内容覆盖范围。
HeyGen是否支持多种视频导出选项以便多平台分发？
是的，HeyGen通过允许您以MP4等标准格式下载AI生成的视频内容，轻松实现多平台分发。这使得在不同渠道无缝分享您的视频教程和营销材料变得简单。