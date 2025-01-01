最佳视频制作工具：使用AI工具创建惊艳内容
利用AI虚拟形象和拖放功能，快速轻松地制作具有电影滤镜效果的专业视频。
制作一段吸引人的1分钟视频，面向有志于视频创作的个人和小企业主，展示HeyGen如何简化复杂的视频制作。视觉风格应简洁明了，配有屏幕文字高亮显示，并通过HeyGen的配音生成功能生成清晰简洁的专业配音，展示我们的AI工具如何提升您的视频编辑软件体验。
示例提示词1
开发一段90秒的宣传视频，面向市场营销人员和内容策略师，突出HeyGen作为简化内容创作的最佳视频制作工具。采用动态、欢快的视觉风格，配以激励人心的背景音乐和友好鼓舞的旁白，直接从您的脚本中使用HeyGen的文本转视频功能创建，证明视频创作的简单易用。
示例提示词2
制作一段2分钟的信息教程视频，面向企业培训师和教育工作者，展示如何使用HeyGen创建专业的电子学习模块。视觉和音频风格应专业且具有指导性，利用AI虚拟形象的冷静权威旁白，展示我们的模板如何为任何视频编辑提供坚实的基础，增强学习体验。
示例提示词3
为社交媒体影响者和数字内容创作者制作一段视觉惊艳的45秒短视频，专注于快速内容发布以应对热门话题。采用快节奏、视觉吸引力强的风格，配以时尚的过渡效果和充满活力的配乐，旨在实现抛光的电影滤镜效果。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能如何促进跨平台的快速社交媒体分享。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的视频基础
首先从我们多样化的“模板和场景”库中选择，为任何项目提供“易于使用”的起点。这使您能够快速建立视频的结构和风格。
Step 2
选择您的AI主持人和声音
从多样化的逼真“AI虚拟形象”中选择来展示您的内容。我们的“AI工具”无缝集成，让您轻松创建引人入胜的视觉效果。
Step 3
添加专业润色
通过自动生成“字幕/说明”提升视频的可访问性和参与度。此“自动字幕”功能确保您的信息传达给更广泛的观众。
Step 4
导出并广泛分享
通过优化的“纵横比调整和导出”功能导出完成的视频，以适应各种平台。这确保您的创作准备好进行无缝的“社交媒体分享”和最大化的影响力。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和文本转视频技术将脚本转化为专业视频。这个强大的AI视频编辑器让您高效生成引人入胜的内容，是企业的最佳视频制作工具。
HeyGen是初学者易于使用的视频编辑软件吗？
是的，HeyGen具有直观的用户界面和拖放功能，即使是视频编辑新手也能轻松上手。我们丰富的模板和场景库帮助您轻松创建高质量视频。
HeyGen能否自动为视频添加字幕和生成配音？
当然，HeyGen提供强大的自动字幕和配音生成功能，简化您的内容制作。这一重要的AI工具确保您的视频对更广泛的观众具有吸引力和可访问性。
HeyGen有哪些品牌控制功能可用于专业视频？
HeyGen提供全面的品牌控制功能，允许您将标志和品牌颜色无缝集成到视频中。您还可以轻松调整纵横比以适应各种平台，并导出适合社交媒体分享的高质量内容。