您的幕后解说视频制作工具，打造引人入胜的内容

利用我们先进的文本转视频功能，轻松将脚本转化为引人入胜的视频营销内容。

小企业主可以发现如何在无需摄制组的情况下快速制作高质量的解说视频，这段30秒的视频应具有现代、吸引人的视觉风格，配以轻快的语调和友好的旁白，展示HeyGen的AI虚拟人如何将文本转化为视频，将复杂的想法转化为简单、易于分享的内容。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于市场营销专业人士来说，一段45秒的动态视频可以展示多功能解说视频制作工具的强大功能。视觉风格应简洁专业，结合动态动态图形，并配以清晰简洁的音轨。突出用户如何轻松使用HeyGen的丰富模板和场景自定义视频内容，以创建有影响力的营销信息。
示例提示词2
内容创作者被邀请探索在60秒的社交媒体视频中轻松快速地将文本转化为视频。采用色彩丰富且充满活力的视觉风格，配以热情的音轨。展示HeyGen的字幕/字幕功能如何确保可访问性，并提及其纵横比调整功能，以便在各种平台上无缝分发。
示例提示词3
一段30秒的信息性教育视频，面向教育工作者和培训师，展示如何简化复杂主题。视觉美学应清晰明了，配以冷静、权威的旁白。强调使用HeyGen的媒体库/素材支持来丰富教育视频的好处，增强学习体验。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

幕后解说视频制作工具的工作原理

从脚本到屏幕，轻松创建引人入胜的解说视频，利用先进的AI工具增强观众的清晰度和参与度。

1
Step 1
创建您的脚本
将您的解说视频脚本粘贴到编辑器中。我们的文本转视频功能将立即将您的文字转化为动态视频，准备进一步自定义。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人
通过从多样化的AI虚拟人库中选择来赋予您的叙述生命。这些数字主持人将以自然的表情和动作传达您的信息，吸引观众。
3
Step 3
自定义您的视频
通过您独特的品牌标识来完善您的解说视频。利用品牌控制功能添加您的标志、特定颜色和字体，确保一致且专业的外观。
4
Step 4
导出您的最终解说视频
一旦满意，使用我们的纵横比调整和导出功能轻松导出高质量的解说视频，适合各种平台并准备好吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作高影响力的视频广告

轻松创建引人入胜的视频广告，将幕后花絮转化为具有说服力的营销内容，使用AI虚拟人和文本转视频。

background image

常见问题

HeyGen如何简化解说视频的制作？

HeyGen通过利用AI虚拟人和先进的文本转视频技术，大大简化了解说视频的制作。您可以轻松地将脚本转化为由逼真的AI主持人呈现的专业视频。

HeyGen提供哪些创意控制来定制视频内容？

HeyGen提供广泛的创意控制，允许您通过强大的品牌控制功能使用品牌的特定标志和颜色自定义视频。您还可以利用各种模板和场景，精确地根据您的愿景定制内容，非常适合多样化的创意项目。

HeyGen是否支持高级旁白生成和视频字幕？

是的，HeyGen具备高级旁白生成功能，将书面文本转化为自然的语音。此外，它还会自动生成准确的字幕和说明，确保您的视频对所有观众都具有吸引力和可访问性。

我可以使用HeyGen的平台创建社交媒体和营销视频吗？

当然可以，HeyGen旨在帮助您轻松制作有影响力的社交媒体视频和全面的视频营销活动。其用户友好的界面和纵横比调整选项使您可以轻松地为各种平台调整内容。