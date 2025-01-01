前后展示视频制作器：创造惊艳的转变
使用HeyGen的丰富模板库，快速创建强大的视觉故事和惊艳的转变视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
个人教练和健康教练，制作一个鼓舞人心的1分钟转变故事视频。通过动态分屏对比展示客户的进步，采用充满活力的视觉风格和激励人心的音乐，辅以鼓舞人心的AI配音。利用HeyGen的“配音生成”讲述“前后展示视频制作器”的成功之旅，使其对潜在新客户产生共鸣和影响。
为产品经理和小企业主开发一个详细的2分钟“前后对比”视频，展示产品从初始概念到精致最终版本的演变。视觉风格应简洁专业，包含详细的特写镜头和由“AI化身”提供的解释性AI配音，配以微妙的环境音轨。使用HeyGen的“AI化身”和“从脚本到视频”功能传达复杂的设计变化和功能改进，强调严格的视频编辑过程。
为营销机构和品牌顾问制作一个简洁的45秒视频，展示品牌成功的重新品牌或网站改版。这个“前后展示视频制作器”应采用现代、精致的视觉风格，快速并排对比，配以欢快、科技感的背景音乐。整合HeyGen的“字幕/说明”功能，清晰突出关键变化和优势，确保有效的视觉故事传达，便于快速消费。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频创作？
HeyGen利用先进的AI视频生成技术，将文本轻松转化为动态视频。用户可以选择多种AI化身，并直接从脚本生成AI配音，大大简化了整个视频制作过程。
HeyGen视频有哪些导出选项和功能？
HeyGen支持高质量的MP4视频下载，提供自定义视频格式和纵横比调整的灵活性，以完美适应各种平台。这确保了您的内容在社交媒体整合和更广泛的分发中得到优化。
HeyGen能否帮助定制和增强视觉故事？
当然可以，HeyGen通过丰富的视频模板库、多样的过渡效果和有影响力的效果，帮助用户提升视觉故事。您还可以整合品牌控制，利用广泛的媒体库个性化内容，添加专业的视频字幕以提高清晰度。
用户如何轻松使用HeyGen编辑和完善视频？
HeyGen提供直观的拖放编辑器，使视频编辑对每个人都变得容易。这个强大的视频编辑器允许无缝集成AI配音和自动生成的字幕/说明，快速完善您的项目。