创建一个充满活力的30秒短视频，展示一款新的美容产品，目标是社交媒体上的美容爱好者。视觉风格应明亮现代，展示一个AI化身演示产品的使用，并配有欢快的语音生成。

示例提示词1
开发一个引人入胜的45秒产品演示视频，解释抗衰老面霜的好处，目标是寻求明显效果的潜在客户。视频应采用干净且信息丰富的视觉风格，利用HeyGen的模板和场景打造专业外观，并添加清晰的字幕以提高可访问性。
示例提示词2
制作一个感人的60秒推荐视频，旨在提升销售，展示一个AI化身分享对护肤精华的热情评价，针对持怀疑态度的买家。视觉和音频风格应真实温暖，使用从脚本到视频的叙述和温和的语音生成以增强可信度。
示例提示词3
设计一个动态的15秒广告，使用HeyGen作为营销工具，面向希望快速启动产品活动的电商经理。视觉风格应时尚且有冲击力，利用纵横比调整和导出功能进行多平台分发，并结合媒体库/库存支持中的元素以吸引注意。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

美容产品视频生成器的工作原理

轻松创建引人入胜的美容产品视频，吸引您的观众并以最佳方式展示您的产品，提升跨平台的参与度。

1
Step 1
创建您的视频基础
首先提供您的脚本。我们的平台将您的文字转化为动态视频场景，为您的美容产品展示奠定完美基础。
2
Step 2
使用AI视觉效果进行自定义
通过整合超真实的AI化身提升您的展示效果。它们可以时尚地展示您的美容产品，利用先进的AI能力让您的视觉效果栩栩如生。
3
Step 3
通过专业音频增强效果
生成高质量的语音，清晰表达您产品的独特优势。我们先进的引擎确保清晰、引人入胜的叙述，吸引您的观众。
4
Step 4
导出并分享您的创作
通过轻松应用纵横比调整为任何平台准备您的视频。确保您的内容在Instagram、TikTok或您的电商网站上看起来完美。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

有效展示产品推荐

将真实的客户推荐转化为引人入胜的AI视频，建立信任并展示您的美容产品的真实影响。

常见问题

HeyGen如何帮助我使用AI创建引人入胜的产品视频？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器让您轻松生成引人入胜的产品视频。利用丰富的视频模板库，并从150多个超真实的AI化身中选择，以有效展示您的产品，将您的创意愿景转化为高质量的视频内容。

HeyGen提供哪些创意功能来增强产品演示视频？

HeyGen为产品演示视频提供了全面的创意引擎。您可以轻松将脚本转换为视频，生成自然的语音，并自动添加字幕，确保您的营销工具传达清晰且有影响力的信息。

我可以使用HeyGen自定义产品视频内容吗？

可以，HeyGen作为一个强大的视频编辑器，允许广泛的自定义。您可以上传自己的产品照片和媒体资产，与HeyGen的库存媒体结合，并个性化模板以完美契合您的品牌美学。

HeyGen如何支持为产品营销创建社交媒体内容？

HeyGen是生成动态社交媒体内容的理想营销工具，旨在提升销售。通过纵横比调整和便捷的导出选项，您可以为各种平台完美创建和调整视频，确保您的产品获得最大范围的传播和参与。