Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为需要解密复杂软件的内容创作者制作一个45秒的教程。其简洁、逐步的视觉风格应展示屏幕演示，配以友好、对话式的语调，通过HeyGen的“语音生成”实现。确保视觉叙事清晰地指示进展，满足“为视频添加进度条”的需求，以增强观众参与度。
如何制作一个专业的60秒企业公告，适合在线教练介绍新项目？视频将采用精致、直接的视觉风格，由“AI化身”传达核心信息，背景音乐轻柔支持。依靠HeyGen的“AI化身”创建一致、定制化的演示，将您定位为领先的“AI视频制作器”。
想象一个为活动组织者制作的15秒动态活动促销视频，宣布限时抢购。这个简洁的视频需要与充满活力的背景音乐同步的粗体文字动画，使用HeyGen的“从脚本到视频”功能轻松生成。它展示了“在线视频编辑器”如何“易于使用”以传达快速、有影响力的信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建独特且引人入胜的视频？
HeyGen提供多种可定制的模板和动态过渡效果，帮助您快速创建引人入胜的视频。您可以轻松定制元素并添加创意效果，使您的内容在社交媒体上脱颖而出。
HeyGen为视频制作提供了哪些创意AI功能？
HeyGen利用先进的AI技术增强您的创作过程，允许您生成逼真的AI化身，并通过文本转语音技术轻松添加旁白。作为AI视频制作器，这将脚本转化为专业视频，几乎不费力气。
HeyGen是一个易于使用的在线视频编辑器吗？
是的，HeyGen被设计为一个直观的在线视频编辑器，使任何创意项目的高质量视频制作变得极其简单。其拖放界面简化了视频制作过程，适合所有技能水平的用户。
我可以在HeyGen制作的视频中自定义品牌和视觉元素吗？
当然可以。HeyGen允许您完全自定义视频的品牌，包括标志和配色方案，确保您的内容与您的身份完美契合。您还可以自定义字幕并调整纵横比以适应不同平台。