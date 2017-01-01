横幅视频生成器：创建惊艳的广告创意
快速设计引人注目的广告创意，使用我们丰富的模板库提升您的社交媒体影响力。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的精美宣传视频，针对产品经理和电商品牌，展示其产品发布的精细定制选项。美学风格应简洁专业，展示详细产品镜头之间的流畅过渡和优雅的动画元素，配以激励人心的现代器乐曲。强调HeyGen的“媒体库/素材支持”如何让用户选择完美的视觉效果，确保每个横幅视频都独具品牌特色且视觉惊艳。
开发一个60秒的信息视频，专为代理机构或大型企业的营销和设计团队设计，解释AI驱动的横幅视频生成器的效率。视觉效果应简洁专业，使用解释性图形和屏幕文字清晰传达复杂信息，配以权威而友好的旁白。该视频将展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何简化视频制作流程，将书面内容轻松转化为引人入胜的视频广告，使其成为快速内容生成的强大AI工具。
制作一个15秒的简洁视频，面向全球内容创作者和国际营销专家，突出本地化视频内容的可访问性和影响力。视觉风格应大胆有力，展示多样的全球影像和快速动态剪辑，配以充满活力的现代背景音乐。此提示将展示HeyGen的“字幕/字幕”功能如何让用户轻松添加多语言覆盖，确保他们的视频编辑工具能够在不同市场中创建普遍理解的信息和明确的行动号召。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的营销活动广告创意？
HeyGen让您轻松制作引人入胜的广告创意，利用庞大的模板和素材库。您可以加入动态动画元素来吸引注意力，提升您的营销活动。
HeyGen作为领先的横幅视频生成器有哪些特点？
HeyGen通过整合直观的AI工具和用户友好的拖放编辑器，成为强大的横幅视频生成器。这使得无需广泛的视频编辑专业知识即可高效创建和定制高质量的横幅视频。
HeyGen是否允许我调整和导出适合各种社交媒体平台的横幅视频？
当然可以。HeyGen提供强大的功能，轻松调整您的横幅视频以适应不同社交媒体平台所需的特定纵横比。然后，您可以以多种格式导出优化后的视频，以实现最大覆盖。
HeyGen为横幅视频定制提供了哪些品牌选项？
通过HeyGen，营销和设计团队可以完全定制他们的横幅视频，加入品牌控制，如自定义标志和颜色。您还可以添加水印，以保持所有创意输出的品牌一致性。