轻松生成令人惊艳的横幅视频内容
轻松创建引人入胜的视频横幅，得益于我们的纵横比调整和导出功能，适合任何屏幕尺寸。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的品牌故事视频，针对营销专业人士，介绍一条新的产品线。这个专业且信息丰富的视频以惊艳的产品图片开头，然后无缝过渡到AI化身，流利地解释其优势，是展示图像到视频生成器的理想选择。视觉风格简约时尚，专注于产品视觉和自信、清晰的旁白。利用HeyGen的“AI化身”传达您的关键信息，确保高质量的视频与您的观众产生共鸣。
为内容创作者或教育工作者开发一个60秒的教学视频，清晰地说明复杂的概念。这个文本到视频生成器的创作将详细的脚本转化为真正引人入胜的内容，特点是明亮的插图图形、流畅的过渡和屏幕上的文字说明。音频采用平静、清晰的旁白，与视觉效果同步，设计易于理解。通过结合HeyGen的“字幕/说明”功能，确保最大程度的可访问性和观众理解，为所有观众定制您的视频。
制作一个15秒的宣传视频，针对社交媒体经理，宣布一个激动人心的活动。这部短小精悍的AI视频生成器杰作将是一场视觉盛宴，结合令人惊叹的电影级素材和动态文字动画，创建立即吸引注意的视频横幅。音频应为振奋人心的史诗级器乐曲，营造期待感。为了确保您的社交媒体视频在所有平台上最佳显示，利用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，确保您的内容在任何地方都完美无瑕。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为社交媒体创建引人入胜的视频？
HeyGen通过将文本提示转化为令人惊艳的AI生成视频，帮助您为社交媒体活动制作引人入胜的内容。您可以使用预制模板、动态文字动画和丰富的媒体库自定义您的AI生成视频，确保您的社交媒体视频脱颖而出。
是什么让HeyGen成为我品牌的有效AI视频生成器？
HeyGen的AI视频生成器让您轻松创建高质量视频，通过可定制的元素进行品牌故事讲述。您可以利用品牌控制添加您的标志和特定颜色，确保您的内容在所有平台上完美契合您的品牌形象。
我可以用HeyGen将图像转换为动态视频横幅吗？
可以，HeyGen作为图像到视频生成器，允许您为网站或社交媒体动画化图像并将其转化为迷人的视频横幅。通过美妙的音乐、动画元素和可定制的视频过渡增强您的横幅视频，打造真正引人入胜的内容。
HeyGen如何简化文本到视频的创建？
HeyGen的文本到视频生成器使您能够轻松从脚本创建专业视频，使用AI化身和逼真的语音生成。添加字幕/说明，并使用强大的视频编辑工具微调您的作品，无需技术技能即可制作引人入胜的视频。