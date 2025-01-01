使用我们的横幅广告视频制作工具创建引人入胜的广告
使用AI化身生成高效的视频广告，旨在吸引注意力并推动结果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个时长45秒的教程风格视频，面向营销机构和绩效营销人员，展示HeyGen作为“AI视频广告制作工具”的强大功能。该视频应由专业的“AI化身”简洁地解释复杂功能，使用清晰、权威的声音和现代、简约的视觉美学，突出广告制作的效率和创新。
制作一个充满活力的60秒宣传视频，面向内容创作者和社交媒体经理，展示HeyGen是多平台的终极“在线视频广告制作工具”。视频应包含快速剪辑的创意“社交媒体广告”，使用欢快的背景音乐、动态文字叠加，并在视觉上突出无缝的“纵横比调整和导出”功能，以实现最佳的跨平台覆盖。
制作一个简洁的15秒直接响应视频，面向初创企业和电子商务公司，强调HeyGen如何帮助实现“降低制作成本”的专业“视频广告”。视觉风格应简洁明了，专注于问题解决，配以有说服力、自信的旁白。展示从“脚本到视频”的简单过程，快速生成引人注目的广告，无需大量资源。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频广告的制作？
HeyGen是一个直观的AI视频广告制作工具，使企业能够快速制作高质量的视频广告，并降低制作成本。用户可以利用多种模板和文本提示，轻松生成引人注目的视频广告。
HeyGen能否将AI化身和自动品牌融入我的视频广告中？
是的，HeyGen允许您无缝集成逼真的AI化身到您的视频广告中，增强参与度和视觉吸引力。它还提供自动品牌功能，确保您的品牌标识在所有视频广告活动中得到一致应用。
哪些功能使HeyGen成为社交媒体广告活动的理想选择？
HeyGen提供智能编辑功能和纵横比调整，这对于优化您的视频广告以适应各种社交媒体平台至关重要。这确保了您的内容完美适合有效的社交媒体广告和多样化的广告活动。
HeyGen如何帮助绩效营销人员创建有效的视频广告？
HeyGen使绩效营销人员能够生成具有强烈号召性的视频广告，将文本提示转换为精美的视频。其强大的在线视频广告制作功能，包括旁白生成和字幕，确保为多样化的观众提供清晰的信息。