平衡视角视频制作器：打造引人入胜的故事
轻松制作引人入胜的视频，使用逼真的AI化身，将您的想法转化为动态故事。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
为内容创作者开发一个90秒的动态教程，展示HeyGen中高级多摄像头编辑技术，特别是用户定义的摄像头轨迹的强大功能。视频应具有充满活力的视觉风格，快速剪辑和现代欢快的音乐，解释创作者如何在生成最终输出之前高效地编写视觉叙事脚本，使用从脚本到视频的功能。
示例提示词2
想象一个针对市场团队和小企业主的2分钟思想领导力视频，解决在不同视频资产中保持视觉一致性的挑战。这个专业且时尚的视频应利用HeyGen的AI视角匹配实现元素的无缝集成，进一步展示动态过渡合成如何提升品牌故事。演示将展示逼真的AI化身，以自信、吸引人的声音传达关键信息。
示例提示词3
为后期制作专家和创意机构创建一个45秒的引人注目的展示，说明4K升级对存档素材的变革性影响。这个高保真、电影风格的视频配有震撼的声音设计，将展示HeyGen内的AI视频制作如何为旧内容注入新生命，利用多样的模板和场景实现惊人的专业级效果，而无需大量手动干预。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化用户的AI视频编辑？
HeyGen作为一个强大的AI视频编辑器，简化了整个视频创作过程。我们的AI视频制作将文本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI化身和动态视觉元素。
HeyGen的文本到视频创作由什么技术驱动？
HeyGen利用先进的AI算法实现无缝的文本到视频转换，使用户能够从简单的脚本生成专业内容。这包括集成逼真的AI化身以增强创意叙事。
HeyGen能否帮助小企业主进行视频创作？
当然可以，HeyGen是一个直观的视频制作工具，旨在帮助小企业主轻松制作高质量视频。通过可定制的模板和强大的品牌控制，企业可以在所有视频创作中保持一致的视觉身份。
HeyGen是否支持高质量视频导出和格式定制？
是的，HeyGen提供强大的视频编辑选项，允许用户以适合不同平台的各种纵横比导出视频。这确保您的内容始终看起来专业，适合任何屏幕或观众。