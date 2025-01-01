平衡视角视频制作器：打造引人入胜的故事

轻松制作引人入胜的视频，使用逼真的AI化身，将您的想法转化为动态故事。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为内容创作者开发一个90秒的动态教程，展示HeyGen中高级多摄像头编辑技术，特别是用户定义的摄像头轨迹的强大功能。视频应具有充满活力的视觉风格，快速剪辑和现代欢快的音乐，解释创作者如何在生成最终输出之前高效地编写视觉叙事脚本，使用从脚本到视频的功能。
示例提示词2
想象一个针对市场团队和小企业主的2分钟思想领导力视频，解决在不同视频资产中保持视觉一致性的挑战。这个专业且时尚的视频应利用HeyGen的AI视角匹配实现元素的无缝集成，进一步展示动态过渡合成如何提升品牌故事。演示将展示逼真的AI化身，以自信、吸引人的声音传达关键信息。
示例提示词3
为后期制作专家和创意机构创建一个45秒的引人注目的展示，说明4K升级对存档素材的变革性影响。这个高保真、电影风格的视频配有震撼的声音设计，将展示HeyGen内的AI视频制作如何为旧内容注入新生命，利用多样的模板和场景实现惊人的专业级效果，而无需大量手动干预。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建平衡视角视频

利用AI无缝整合多样化视角，打造动态视频，呈现专业的故事叙述。

1
Step 1
创建您的脚本和场景
首先编写您的视频脚本。利用我们的文本到视频功能即时生成初始场景，为您的平衡叙事奠定基础。
2
Step 2
为每个视角选择AI化身
从一系列逼真的AI化身中选择，以代表您叙事中的不同发言者或观点，为您的视频创作增添深度和平衡。
3
Step 3
添加视觉效果和动态过渡
使用媒体库资产增强您的视频，并采用动态过渡合成平滑连接不同场景，视觉上平衡叙事并保持流畅。
4
Step 4
导出您的平衡视角视频
检查您的AI视频编辑器项目，确保所有视角都清晰呈现，然后以您所需的纵横比导出最终创作，以便无缝分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动画化历史叙事

使用AI制作沉浸式视频故事，生动地讲述历史事件，提供丰富和平衡的视角，以吸引和教育观众。

常见问题

HeyGen如何简化用户的AI视频编辑？

HeyGen作为一个强大的AI视频编辑器，简化了整个视频创作过程。我们的AI视频制作将文本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI化身和动态视觉元素。

HeyGen的文本到视频创作由什么技术驱动？

HeyGen利用先进的AI算法实现无缝的文本到视频转换，使用户能够从简单的脚本生成专业内容。这包括集成逼真的AI化身以增强创意叙事。

HeyGen能否帮助小企业主进行视频创作？

当然可以，HeyGen是一个直观的视频制作工具，旨在帮助小企业主轻松制作高质量视频。通过可定制的模板和强大的品牌控制，企业可以在所有视频创作中保持一致的视觉身份。

HeyGen是否支持高质量视频导出和格式定制？

是的，HeyGen提供强大的视频编辑选项，允许用户以适合不同平台的各种纵横比导出视频。这确保您的内容始终看起来专业，适合任何屏幕或观众。