平衡课程视频制作工具：吸引与教育
使用我们强大的从脚本到视频功能，瞬间将复杂的课程计划转化为引人入胜的视频内容。
不喜欢结果？
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个60秒的引人入胜的解释视频，专为学生设计，分解复杂的科学概念。视觉风格应充满活力和动画效果，特色是具有魅力的AI化身与屏幕图形互动，配以充满活力和友好的音轨。强调使用HeyGen的“AI化身”轻松创建如此引人入胜的内容，将抽象概念生动呈现。
为忙碌的课程视频创作者制作一个简洁的30秒教程，展示如何快速组装一个新的课程片段。视频应采用专业、流畅的视觉美学，快速剪辑并配以积极向上的背景音乐。展示HeyGen的“模板和场景”如何在不牺牲质量的情况下加速视频创作，使教育视频制作工具更易于使用。
开发一个50秒的信息视频，目标群体为专注于包容性学习环境的教育工作者。视觉和音频风格应清晰、平静且高度可访问，展示多样化的学习者和专业、清晰的旁白。展示HeyGen的“字幕/说明”功能如何确保所有教育视频，特别是来自平衡课程视频制作工具的视频，对每位学生都可访问。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升教育视频创作？
HeyGen作为一个强大的教育视频制作工具，为教师和教育工作者提供了一个创意引擎，以制作引人入胜的学习材料。它通过结合AI化身和无缝的从脚本到视频功能简化视频创作，使复杂主题易于理解。
HeyGen有哪些核心功能可以加快视频制作？
HeyGen提供先进的AI化身和从脚本到视频的功能，以加速您的视频创作过程。通过内置的旁白生成和强大的视频编辑器，您可以快速制作出适合各种需求的精美内容。
我可以用HeyGen定制我的教育视频吗？
可以，HeyGen提供可定制的品牌控制，个性化您的教育视频和引人入胜的解释视频。您可以结合您独特的标志和颜色，利用我们多样化的视频模板，在所有内容中保持一致的品牌形象。
HeyGen如何支持视频的可访问性？
HeyGen通过自动生成字幕/说明优先考虑可访问性，使您的内容包容并覆盖更广泛的受众。此外，集成的屏幕和网络摄像头录制器允许进行动态演示，然后可以使用视频编辑器进行优化。