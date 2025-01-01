平衡课程视频制作工具：吸引与教育

使用我们强大的从脚本到视频功能，瞬间将复杂的课程计划转化为引人入胜的视频内容。

128/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个60秒的引人入胜的解释视频，专为学生设计，分解复杂的科学概念。视觉风格应充满活力和动画效果，特色是具有魅力的AI化身与屏幕图形互动，配以充满活力和友好的音轨。强调使用HeyGen的“AI化身”轻松创建如此引人入胜的内容，将抽象概念生动呈现。
示例提示词2
为忙碌的课程视频创作者制作一个简洁的30秒教程，展示如何快速组装一个新的课程片段。视频应采用专业、流畅的视觉美学，快速剪辑并配以积极向上的背景音乐。展示HeyGen的“模板和场景”如何在不牺牲质量的情况下加速视频创作，使教育视频制作工具更易于使用。
示例提示词3
开发一个50秒的信息视频，目标群体为专注于包容性学习环境的教育工作者。视觉和音频风格应清晰、平静且高度可访问，展示多样化的学习者和专业、清晰的旁白。展示HeyGen的“字幕/说明”功能如何确保所有教育视频，特别是来自平衡课程视频制作工具的视频，对每位学生都可访问。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

平衡课程视频制作工具的工作原理

使用强大且直观的工具，轻松创建吸引学习者的教育视频，并简化您的内容开发过程。

1
Step 1
创建您的课程内容
首先概述您的课程或课程材料。利用平台的直观界面或从脚本到视频功能，将您的书面脚本直接转化为引人入胜的视频片段，形成您课程的基础。
2
Step 2
添加引人入胜的视觉和音频
通过加入动态元素提升您的教育视频。选择一系列AI化身来展示您的材料，使学习对学生更具沉浸感和视觉刺激。
3
Step 3
定制和品牌化您的视频
根据您的机构身份定制内容。使用品牌控制（标志、颜色）应用您的学校标志、颜色和字体，以在所有教育视频中保持一致和专业的外观。
4
Step 4
导出并分享您的课程
一旦您的课程视频完成，导出为适合不同学习管理系统或平台的各种格式。这确保您的高质量教育视频有效地到达您的学生。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

动画化课程内容

.

将复杂的主题，如历史事件，转化为生动、难忘的故事，使用AI驱动的视频讲故事。

background image

常见问题

HeyGen如何提升教育视频创作？

HeyGen作为一个强大的教育视频制作工具，为教师和教育工作者提供了一个创意引擎，以制作引人入胜的学习材料。它通过结合AI化身和无缝的从脚本到视频功能简化视频创作，使复杂主题易于理解。

HeyGen有哪些核心功能可以加快视频制作？

HeyGen提供先进的AI化身和从脚本到视频的功能，以加速您的视频创作过程。通过内置的旁白生成和强大的视频编辑器，您可以快速制作出适合各种需求的精美内容。

我可以用HeyGen定制我的教育视频吗？

可以，HeyGen提供可定制的品牌控制，个性化您的教育视频和引人入胜的解释视频。您可以结合您独特的标志和颜色，利用我们多样化的视频模板，在所有内容中保持一致的品牌形象。

HeyGen如何支持视频的可访问性？

HeyGen通过自动生成字幕/说明优先考虑可访问性，使您的内容包容并覆盖更广泛的受众。此外，集成的屏幕和网络摄像头录制器允许进行动态演示，然后可以使用视频编辑器进行优化。