Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个15秒的动态社交媒体视频，推广返校促销活动，目标是小型企业和在线零售商。视觉风格应快速明亮，配以现代图形和流行音频。利用HeyGen的“AI化身”展示主要优惠，并使用“纵横比调整和导出”优化不同社交平台的展示效果。
为教师和在线课程创建者设计一个45秒的教育内容视频，专注于专业但友好的视觉美学和平静鼓励的旁白。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能将课程计划转化为引人入胜的视觉效果，并确保自动生成“字幕/说明”以提高可访问性。
开发一个创新的60秒视频，采用现代“3D返校”主题，适合技术先进的学校和教育机构。视觉风格应具未来感，结合动态3D元素和充满活力的电子音乐。该视频将受益于HeyGen广泛的“媒体库/素材支持”以寻找独特素材，并使用“模板和场景”进行快速定制。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的返校广告视频模板？
HeyGen提供了多种专业设计的返校广告视频模板，使您能够轻松制作高质量的返校视频。我们直观的视频制作工具具有拖放功能，可以快速有效地定制您的内容。
HeyGen是否提供AI驱动的视频工具用于返校促销的自定义动画？
是的，HeyGen利用先进的AI驱动视频工具来增强您的返校促销活动，允许进行动态自定义动画和个性化内容。您可以上传媒体，甚至使用AI化身进行独特的社交媒体视频活动。
HeyGen提供哪些功能来制作返校季的教育内容？
HeyGen使您能够轻松生成引人入胜的教育内容，具有从脚本到视频和语音生成的功能，以实现清晰的沟通。您还可以应用品牌控制，如标志和颜色，以确保您的返校视频与学校的身份一致。
我可以使用HeyGen轻松调整返校视频项目以适应不同平台吗？
当然可以。HeyGen支持纵横比调整和多种导出选项，确保您的返校视频内容在任何社交媒体平台上都能得到优化。您还可以添加字幕以提高可访问性和参与度。