4

Step 4

导出并分享您的创作

一旦您的完美视频完成，轻松以您喜欢的格式导出。直接与亲友或在社交媒体上分享您的定制“婴儿送礼会邀请视频”，庆祝即将到来的新生命。这利用了HeyGen的“纵横比调整和导出”功能。