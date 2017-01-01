B2C视频生成器：快速创建引人入胜的内容

利用我们强大的文本转视频功能，在几分钟内将您的脚本转化为专业的B2C视频。

制作一个30秒的活力产品发布视频，面向年轻、精通科技的社交媒体用户，展示一款新的B2C产品，配以充满活力的背景音乐和友好的旁白。利用HeyGen的文本转视频功能快速生成引人入胜的叙述。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的励志推荐视频，面向潜在的B2C客户，展示一个由亲切的AI化身呈现的真实成功故事。使用HeyGen的AI化身将叙述生动呈现，搭配真实生活影像和柔和的激励背景音乐，非常适合引人入胜的营销视频。
示例提示词2
为现有客户和新潜在客户制作一个60秒的动态促销视频，突出限时B2C优惠，采用快速剪辑、醒目的文字叠加和激动人心的音效。通过利用HeyGen的字幕/字幕功能确保清晰沟通并提升整体内容创作。
示例提示词3
为忙碌的移动用户创建一个15秒的简洁教育提示视频，展示B2C产品的快速功能。视觉风格应简洁，配以极简图形和快速过渡，伴随友好的声音，并使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化以实现无缝的移动应用观看。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

B2C视频生成器的工作原理

轻松从文本到最终制作创建引人入胜的B2C营销视频，用个性化的AI驱动内容吸引您的观众。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或输入您的脚本，轻松将您的想法转化为引人入胜的视频。我们的“文本转视频”功能为您的动态内容奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的“AI化身”和专业设计的模板中选择，以确定您的B2C信息的视觉风格和呈现者，确保专业外观。
3
Step 3
添加旁白和品牌元素
通过自然的“AI旁白”增强您的视频，并使用标志和颜色等品牌元素进行自定义，以完美匹配您品牌的独特身份。
4
Step 4
导出以便分发
通过利用“纵横比调整和导出”功能，最终确定您的创作，以完美的尺寸准备您的视频，立即在所有营销渠道中分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功故事

.

制作引人入胜的AI驱动视频，分享真实的客户成功故事，为您的品牌建立信任和信誉。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创作者制作引人入胜的营销视频？

HeyGen使创作者能够快速制作高效的营销视频。其AI化身和丰富的模板帮助生成专业视频，提升社交媒体和其他平台的观众参与度，简化您的内容创作流程。

我可以使用HeyGen的AI平台生成哪些类型的视频？

HeyGen强大的AI视频生成器使您能够创建多种专业视频，从解释性内容和B2C促销视频到引人入胜的社交媒体更新。您可以将文本或脚本转化为具有真实感的AI化身和可定制场景的动态视频体验。

HeyGen提供哪些AI功能以提高视频创作效率？

HeyGen提供强大的AI功能以简化视频创作，允许您在几分钟内将文本、脚本甚至单一想法转化为视频。其功能包括AI脚本生成、AI旁白和自动AI字幕，确保高质量内容的无缝工作流程。

我可以在HeyGen视频中自定义AI化身和品牌吗？

可以，HeyGen提供广泛的自定义选项，允许您根据个人品牌或公司形象调整AI化身。您可以应用品牌控制，包括标志和颜色，确保您的专业视频保持一致且易于识别的外观。