Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个45秒的有影响力的视频，目标是希望在社交媒体上进行有效营销活动的小型企业，采用明亮、充满活力的视觉风格，快速剪辑，并展示不同用例的多样化AI头像。整合HeyGen的AI头像和媒体库/素材支持，以及字幕/说明文字，展示宣传视频制作工具如何提升他们的社交媒体营销活动。
为数字营销机构制作一个90秒的专业视频，旨在高效地为客户制作高质量的视频广告，采用流畅的视觉风格，展示简化的工作流程，结合分屏显示不同的纵横比。音频应包含权威且信息丰富的配音，并用细微的音效突出关键功能。展示HeyGen的纵横比调整和导出以及从脚本到视频的功能，以简化多样化视频广告的制作。
制作一个简洁的30秒视频，针对希望快速生成引人入胜的解释视频而无需复杂编辑的内容创作者，采用引人入胜的信息图表风格动画视觉风格，配有动画文字和简单、清晰的视觉效果。搭配直接、简洁的配音和轻松的背景音乐。结合HeyGen的模板和场景以及字幕/说明文字功能，简化宣传视频生成器如何提供引人入胜的解释视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化宣传视频的制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频编辑器和宣传视频生成器，简化了高质量宣传视频内容的制作。用户可以利用从文本到视频的功能生成视频，结合逼真的AI头像和自定义AI配音，从简单的脚本中显著减少制作时间。
HeyGen提供哪些编辑功能来定制营销视频？
HeyGen提供强大的编辑功能，允许用户使用用户友好的拖放编辑器定制营销视频。您可以利用各种模板，添加自动字幕，结合来自全面的素材照片和视频库的媒体，并应用品牌控制如标志和颜色，以确保您的视频与您的营销活动一致。
HeyGen能否制作适合各种平台的高质量视频？
是的，HeyGen确保高质量的视频输出，支持1080p高清分辨率以获得专业效果。该平台包括纵横比调整和导出功能，使您能够调整内容以适应适当的渠道，从社交媒体视频广告到解释视频，并以高质量MP4格式下载您的视频以进行多样化部署。
用户如何确保HeyGen生成的视频中保持品牌形象？
HeyGen为用户提供广泛的品牌控制，以在所有生成的视频中保持一致的品牌形象。您可以轻松上传和整合您的品牌标志和特定的色彩方案到模板中，确保每个定制视频都反映您的独特品牌，用于产品视频和营销活动。