高影响力营销的B2C产品视频生成器
为社交媒体活动和广告转变您的产品视频；通过脚本轻松创建引人入胜的内容，使用文本转视频功能。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个引人注目的30秒视频广告，专为希望提升社交媒体活动的市场经理设计，包含快节奏、视觉吸引力强的场景和欢快的背景音乐，利用HeyGen的丰富模板和场景快速创造影响。
开发一个温暖真实的60秒视频，通过客户推荐展示产品优势，适用于电商企业，使用多样的AI化身和真实的配音来建立信任，并清晰解释功能，非常适合产品演示视频。
为品牌策略师生成一个简洁的15秒B2C产品视频，满足所有营销需求的一致视觉品牌，包含专业、品牌一致的图形和自信的配音，利用HeyGen的高级配音生成保持品牌声音的精致。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化专业B2C产品视频的制作？
HeyGen作为一个直观的AI视频生成器，将您的文本脚本转化为引人注目的产品视频，配有AI化身和多样化的模板。这个简化的文本转视频生成过程使得创建高质量的产品视频变得触手可及，满足您所有的营销需求。
HeyGen为独特的产品演示视频和社交媒体活动提供了哪些创意选项？
HeyGen提供丰富的视频模板和AI语音生成，允许您定制产品演示视频以吸引社交媒体活动。您可以使用强大的品牌控制定制每个方面，确保您的视频广告和客户推荐与您的品牌完美契合。
HeyGen能否将我的品牌身份融入产品解说视频和视频广告中？
可以，HeyGen提供全面的品牌控制，包括标志整合和自定义色彩方案，以确保您的产品解说视频和视频广告保持品牌一致性。此外，轻松添加字幕和说明以增强可访问性和参与度。
HeyGen适合生成各种类型的营销产品视频吗？
当然，HeyGen是一个多功能的产品视频制作工具，能够生成多样化的内容，从引人注目的产品演示视频到吸引人的产品解说视频。利用其先进的AI视频生成器高效满足您所有的营销需求。