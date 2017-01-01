B2C营销视频生成器：用AI提升您的品牌
通过强大的脚本到视频功能，立即为社交媒体活动创建高影响力的宣传视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的专业营销视频，目标是希望在所有内容中保持一致品牌形象的电商企业家。视频应采用干净、美观的视觉风格，展示一个自信的AI虚拟形象传递信息，背景音乐柔和且振奋人心。强调使用“AI虚拟形象”和“语音生成”轻松保持统一品牌声音的强大功能，作为营销视频制作工具。
制作一个60秒的信息视频，面向数字营销人员，解释AI视频生成器如何简化复杂产品说明，以实现有效的视频营销。视觉和音频风格应清晰且引人入胜，画面清晰，屏幕文字与友好的旁白完美同步。展示从“脚本到视频”的无缝转换过程，并通过自动“字幕/说明”确保可访问性。
制作一个15秒的快节奏社交媒体视频，目标是需要快速创建引人注目的广告的社交媒体经理。视频应简洁且符合潮流，配有充满活力的音乐、快速剪辑，并针对移动设备观看进行优化。展示如何轻松使用“媒体库/素材支持”和“纵横比调整和导出”即时适应各种平台的视频创作，推动即时参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的营销视频创作过程？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，旨在革新您的营销视频制作。它允许您使用逼真的AI虚拟形象和AI语音即时将文本转化为视频，使您的B2C营销活动中的宣传视频制作更快、更具吸引力。
HeyGen提供哪些定制选项以保持一致的品牌形象？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够通过自定义标志和品牌颜色在所有视频内容中保持一致的品牌形象。我们直观的编辑套件确保即时品牌定制，因此您的营销视频，包括视频广告创意，总是能反映出您独特的身份。
HeyGen能否快速为社交媒体平台制作宣传视频？
当然可以，HeyGen通过其拖放编辑器和丰富的模板库，帮助内容创作者高效生成高质量的宣传视频。这种简化的视频创作过程非常适合快速在各种社交媒体渠道上发布引人注目的营销内容。
HeyGen是否支持多种语言以创建全球视频营销活动？
是的，HeyGen支持超过140种语言的语音生成和字幕功能，促进广泛的国际传播。这一功能对于希望将其营销内容、本客户成功案例和培训内容本地化以适应多元化全球受众的企业至关重要。