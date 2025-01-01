B2B视频制作工具：创建专业商务视频

轻松使用AI Avatar创建专业的营销和销售视频，将复杂的想法转化为引人入胜的内容。

创建一个引人入胜的30秒产品视频，目标是B2B营销团队，展示一项新的软件功能。视觉风格应时尚现代，利用生动的动态图形和AI Avatar呈现关键优势，配以直接从脚本生成的欢快、专业的旁白。这个简短的营销视频应突出产品如何有效解决常见的B2B痛点。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的说服性销售视频，专为B2B销售专业人士设计，旨在转化潜在客户。美学风格应动态且值得信赖，结合专业设计的模板，流畅的过渡和自信、鼓舞人心的旁白。使用从脚本到视频的功能，确保信息一致，并制作视觉上引人注目的销售视频，与决策者产生共鸣。
示例提示词2
制作一个60秒的信息性培训视频，供内部B2B培训部门使用，解释复杂的操作程序。采用清晰的教学视觉风格，使用屏幕录制和媒体库中的相关素材，配以冷静、权威的旁白。关键是要包括准确的字幕/说明，以确保组织内所有观众的可访问性和理解。
示例提示词3
想象一个简洁的20秒AI视频创作说明，面向寻求高效内容解决方案的小企业主和B2B初创公司。视觉基调应充满活力和鼓舞人心，采用快速剪辑、现代图形和快节奏、激励人心的旁白，确保视频保持高参与度。利用纵横比调整和导出功能，轻松适应最终B2B视频制作输出，以适应各种社交媒体平台。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

B2B视频制作工具的工作原理

通过HeyGen的AI驱动平台，轻松将您的B2B沟通转化为引人入胜的专业视频，简化您的内容创作过程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在HeyGen中编写或粘贴您的视频脚本。我们的从文本到视频功能可以立即将您的文本转化为动态视频内容，为您的信息奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果和Avatar
从专业设计的模板库中选择，并自定义场景以匹配您的品牌。整合逼真的AI Avatar来呈现您的信息，无需摄像机即可让您的B2B视频栩栩如生。
3
Step 3
添加专业旁白
通过直接从脚本生成的自然声音旁白增强您的视频。从多种声音和语言中选择，以完美传达您的信息，确保您的商业观众的清晰度和参与度。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的视频完成，轻松以适合任何平台的各种格式和纵横比导出。与您的观众分享高质量的营销视频，提升您的B2B沟通效果。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

.

开发引人注目的客户成功视频，使用AI Avatar建立信任，并向潜在B2B客户展示经过验证的价值。

background image

常见问题

HeyGen如何简化B2B视频制作？

HeyGen是一款强大的“B2B视频制作工具”，简化了整个“AI视频创作”过程，使企业能够快速生成高质量的内容。我们的平台利用先进的“AI Avatar”和从文本到视频的技术，轻松将脚本转化为引人入胜的视觉效果。

我可以用HeyGen制作哪些类型的创意视频？

使用HeyGen，您可以制作多样化的内容，如引人注目的“营销视频”、有效的“销售视频”和信息丰富的“培训视频”。我们的平台提供了广泛的“专业设计模板”供您启动项目，确保结果精美。

HeyGen可以个性化视频，添加自定义品牌和声音吗？

当然可以。HeyGen提供强大的“AI个性化”功能，允许您轻松整合特定的品牌元素，包括标志和颜色，使用我们的“品牌控制”功能。您还可以通过逼真的“旁白生成”增强视频，确保您的信息真实地引起共鸣。

除了创作，HeyGen为团队提供哪些支持？

HeyGen在视频制作过程中促进无缝的团队“协作”，提高工作流程效率。我们还提供集成的“视频托管”解决方案，使您可以轻松管理和安全分享完成的内容。