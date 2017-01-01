B2B视频生成器：即时创建专业视频

使用AI虚拟形象生成专业营销视频，以吸引您的B2B受众并轻松扩大您的影响力。

想象一个45秒的营销视频，旨在通过展示一个创新的B2B视频生成器来吸引潜在的B2B客户，特别是营销经理。该视频应采用简洁、专业和现代的视觉风格，配以欢快的背景音乐和清晰的旁白，利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键功能，并通过脚本生成视频，实现无缝内容传递。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个动态的60秒销售支持视频，目标是销售团队和潜在客户，在产品演示期间突出一个关键功能，采用引人入胜、指导性和时尚的视觉风格，包括引人注目的UI演示。该视频应使用HeyGen的语音生成功能生成平静而自信的旁白，巧妙地整合模板和场景库中的各种视觉元素，以保持观众的注意力。
示例提示词2
开发一个充满活力的30秒社交媒体视频广告，面向行业专业人士和社交媒体关注者，宣传即将举行的网络研讨会，采用动态、引人注目和充满活力的视觉风格，具有快速剪辑和充满活力的背景音乐。确保此AI视频广告有效利用HeyGen的字幕/说明文字以实现广泛的可访问性，并通过调整纵横比和导出优化适用于各种平台。
示例提示词3
制作一个信息丰富的40秒内部沟通视频，面向员工和内部利益相关者，以友好、可信赖且专业但平易近人的视觉和音频风格传达公司更新，配以舒缓的音乐和清晰的信息。利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉背景，并使用AI虚拟形象传递信息，确保一致且引人入胜的呈现。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

B2B视频生成器的工作原理

快速将文本转化为引人入胜的B2B视频，简化您的营销、销售和培训内容创作。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先输入或粘贴您的视频内容。我们的B2B视频生成器使用文本转视频技术将您的文字变为现实。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和语音
从多样化的AI虚拟形象库中选择您的演示者，并搭配合适的语音旁白，以实现自然的传递。
3
Step 3
使用品牌元素进行定制
通过应用视频模板、整合您的品牌元素以及添加相关的素材媒体来增强您的视频，以匹配您的信息。
4
Step 4
导出并分享您的视频
生成最终视频，自动生成字幕/说明文字，并以高质量MP4格式下载，准备分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事视频

.

轻松制作有影响力的客户成功故事视频，以建立信任并向潜在B2B客户展示价值。

background image

常见问题

HeyGen如何简化营销的AI视频创作？

HeyGen通过先进的AI虚拟形象和文本转视频技术，帮助用户生成高质量的营销视频。我们直观的平台将脚本转化为引人入胜的视频内容，非常适合社交媒体视频和销售支持视频等各种创意应用。

HeyGen能否帮助我的企业制作引人入胜的AI视频广告？

当然可以。HeyGen是一个强大的AI视频编辑器，旨在帮助企业制作视觉效果惊人的AI视频广告和可扩展的商业内容。利用我们多样化的视频模板和AI脚本生成功能，快速制作有效的活动。

HeyGen提供哪些创意工具用于视频定制？

HeyGen提供广泛的创意工具，包括品牌控制以整合您的标志和颜色、丰富的媒体库以及动态语音生成选项。这些功能确保您的营销视频个性化并完美契合您的品牌形象。

HeyGen适合生成内部沟通或培训视频吗？

是的，HeyGen非常适合创建各种内部沟通视频和高质量的培训视频。我们的AI驱动工具和互动人类虚拟形象使得制作专业、引人入胜的员工培训和入职内容变得简单。