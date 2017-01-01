B2B视频生成器：即时创建专业视频
使用AI虚拟形象生成专业营销视频，以吸引您的B2B受众并轻松扩大您的影响力。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个动态的60秒销售支持视频，目标是销售团队和潜在客户，在产品演示期间突出一个关键功能，采用引人入胜、指导性和时尚的视觉风格，包括引人注目的UI演示。该视频应使用HeyGen的语音生成功能生成平静而自信的旁白，巧妙地整合模板和场景库中的各种视觉元素，以保持观众的注意力。
开发一个充满活力的30秒社交媒体视频广告，面向行业专业人士和社交媒体关注者，宣传即将举行的网络研讨会，采用动态、引人注目和充满活力的视觉风格，具有快速剪辑和充满活力的背景音乐。确保此AI视频广告有效利用HeyGen的字幕/说明文字以实现广泛的可访问性，并通过调整纵横比和导出优化适用于各种平台。
制作一个信息丰富的40秒内部沟通视频，面向员工和内部利益相关者，以友好、可信赖且专业但平易近人的视觉和音频风格传达公司更新，配以舒缓的音乐和清晰的信息。利用HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉背景，并使用AI虚拟形象传递信息，确保一致且引人入胜的呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化营销的AI视频创作？
HeyGen通过先进的AI虚拟形象和文本转视频技术，帮助用户生成高质量的营销视频。我们直观的平台将脚本转化为引人入胜的视频内容，非常适合社交媒体视频和销售支持视频等各种创意应用。
HeyGen能否帮助我的企业制作引人入胜的AI视频广告？
当然可以。HeyGen是一个强大的AI视频编辑器，旨在帮助企业制作视觉效果惊人的AI视频广告和可扩展的商业内容。利用我们多样化的视频模板和AI脚本生成功能，快速制作有效的活动。
HeyGen提供哪些创意工具用于视频定制？
HeyGen提供广泛的创意工具，包括品牌控制以整合您的标志和颜色、丰富的媒体库以及动态语音生成选项。这些功能确保您的营销视频个性化并完美契合您的品牌形象。
HeyGen适合生成内部沟通或培训视频吗？
是的，HeyGen非常适合创建各种内部沟通视频和高质量的培训视频。我们的AI驱动工具和互动人类虚拟形象使得制作专业、引人入胜的员工培训和入职内容变得简单。