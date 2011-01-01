B2B销售培训视频：提升团队表现

提供有影响力的销售培训，提升团队的销售技能。利用从脚本到视频的功能，实现高效、定制化的内容创作。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为有经验的B2B销售人员制作一个45秒的互动视频，帮助他们在销售过程中重新提升积极倾听技能。视频应包含简短的情景小品，配以简洁的插图图形，并由专业、简明的旁白支持。利用HeyGen的模板和场景快速设置相关的商业情境。
示例提示词2
制作一个90秒的信息视频，针对希望实施新在线销售培训计划的销售经理，突出定制内容的优势。视觉风格应专业且简洁，展示灵活性和权威语气，并配有精心放置的数据可视化。确保所有口述内容通过HeyGen生成的准确字幕/说明文字实现最大化传播。
示例提示词3
设计一个75秒的动态视频，面向远程B2B销售团队，重点提升高级演示技能和虚拟建立关系。视频应具有互动感，配以专业视觉效果和友好、鼓励的语气。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在各种平台和设备上获得最佳观看效果。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

B2B销售培训视频的工作原理

通过定制视频转变您的B2B销售培训。轻松创建引人入胜的专业内容，以有效提升团队技能并优化销售流程。

1
Step 1
创建您的脚本
为有效的“B2B销售培训视频”起草详细脚本，然后使用HeyGen的“从脚本到视频”功能轻松将文本转换为引人入胜的视频内容。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的“AI虚拟形象”库中“选择”来展示您的“销售培训”材料，确保为学习者提供专业和一致的屏幕呈现。
3
Step 3
添加字幕和品牌
为您的“销售流程”解释“添加”动态“字幕/说明文字”，提高可访问性和理解力。结合您的品牌控制，打造一致的外观。
4
Step 4
导出和分享
以各种“纵横比调整和导出”选项“导出”您完成的“在线销售培训项目”，准备好在所有内部平台上无缝分发。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化销售内容制作

快速生成高质量的B2B销售培训视频和材料，确保及时更新以适应不断发展的销售流程。

常见问题

HeyGen如何提升我团队的B2B销售培训视频？

HeyGen可以为您的B2B销售人员创建引人入胜的定制内容，将传统销售培训转变为动态视频培训项目。您可以通过AI虚拟形象和品牌控制个性化视频，更好地与新销售人员产生共鸣。

我可以使用HeyGen的在线销售培训项目教授哪些销售技能？

HeyGen的平台非常适合开发在线销售培训项目，涵盖关键销售技能，如积极倾听、演示技巧、建立关系和谈判。其从文本到视频的功能可以快速生成和分发内容。

HeyGen能否帮助简化我销售流程的远程培训？

当然可以，HeyGen通过允许您快速制作高质量的销售培训视频，利用AI虚拟形象和从脚本生成的旁白，简化了远程培训。这确保了销售流程内容的一致性和可扩展性。

HeyGen如何支持销售培训内容的一致品牌化？

HeyGen提供全面的品牌控制，包括标志和颜色定制，确保所有销售培训视频保持专业和统一的外观。这为您的团队在所有定制内容和视频培训中创造了一致的体验。