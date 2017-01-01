B2B推广视频制作工具：提升您的营销成功
使用强大的AI虚拟形象轻松制作引人入胜的商业视频和产品视频。
创建一个引人入胜的45秒解释视频，专为小企业主设计，展示我们的B2B解决方案如何简化他们的运营。视觉和音频风格应干净、专业且令人安心，使用清晰、清晰的旁白。强调易用性和即时收益，利用HeyGen的从脚本到视频功能，直接从您的营销文案中快速生成旁白。
示例提示词1
开发一个动态的30秒产品视频，针对潜在的B2B客户和决策者，展示新软件更新的关键功能。采用现代、引人入胜的视觉风格，配以流畅的图形和充满活力的背景音乐，保持专业但创新的语调。利用HeyGen的AI虚拟形象展示关键优势，增加人性化触感，无需大量拍摄。
示例提示词2
为忙碌的专业人士制作一个简洁的15秒社交媒体内容，作为快速视频广告，激发对您的B2B服务的兴趣。视觉和音频风格必须节奏快、视觉冲击力强，带有动画文字，并在瞬间传达强烈的品牌故事。通过包含HeyGen的字幕/说明，确保最大程度的可访问性和参与度，适合移动设备观看。
示例提示词3
设计一个信息丰富的60秒商业视频，推广即将举行的B2B网络研讨会或虚拟活动，邀请潜在参与者注册。美学风格应是邀请、精致和专业的，配有温暖、权威的旁白和高质量的视觉效果。通过使用HeyGen的专业设计模板和场景开始，简化您的创作过程，快速定制以匹配您的活动品牌。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的营销视频？
HeyGen提供专业设计的模板和简单的拖放编辑器，使您能够快速创建视觉吸引力的营销视频、解释视频和社交媒体内容，吸引观众的注意力。
HeyGen在视频制作中提供哪些AI功能？
HeyGen利用先进的AI技术，提供逼真的AI虚拟形象、无缝的AI旁白生成，以及从脚本转换为视频的能力，简化您的视频创作过程。
HeyGen适合制作B2B推广视频吗？
当然。HeyGen是理想的B2B推广视频制作工具，使企业能够高效地为目标受众制作专业视频、引人入胜的产品视频和有影响力的品牌故事。
我可以自定义使用HeyGen制作的视频吗？
可以，HeyGen通过其视频编辑器提供广泛的自定义选项，允许您添加动画文字、图形、音乐和过渡效果。您还可以轻松添加字幕/说明，以增强可访问性和参与度。