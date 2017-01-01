B2B宣传视频生成器：快速创建有影响力的视频
轻松制作专业的B2B营销视频。我们的AI视频制作工具允许您将脚本转化为动态内容，智能地从文本到视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小型企业和初创公司开发一个45秒的专业视频，帮助他们快速创建引人注目的宣传视频。视觉美学应干净且吸引人，使用细腻的动画和温暖的色调，配以振奋人心的器乐背景音乐。一个友好的AI化身将讲述其优势，展示如何在无需复杂视频编辑工具的情况下生成高质量内容，将HeyGen定位为终极宣传视频制作工具。
制作一个60秒的信息视频，旨在帮助企业向潜在客户解释复杂的产品功能。视觉效果应高度说明性，配以清晰简洁的屏幕文字与动画序列同步，辅以冷静权威的旁白和可见的字幕/说明文字，以增强可访问性和理解力。该视频将展示HeyGen如何有效地阐述复杂概念，为强大的营销活动提供支持。
想象一个针对销售团队的30秒B2B宣传视频生成器演示，旨在个性化推广和潜在客户生成。视觉风格应直接且引人入胜，展示现代环境中的专业演讲者，定制品牌元素无缝集成。使用HeyGen的多样化模板和场景的引人入胜、说服力强的旁白将强调快速定制和一致的品牌形象，使每个潜在客户的编辑变得轻松。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化引人入胜的营销视频的制作？
HeyGen作为一个先进的AI视频制作工具，旨在简化宣传视频的整个制作过程。它利用强大的AI功能帮助用户快速生成高质量的营销视频，配备直观的拖放编辑器。
HeyGen能否通过AI化身直接从脚本生成宣传视频？
是的，HeyGen擅长将您的书面内容转化为动态宣传视频。您可以利用文本转视频功能，展示逼真的AI化身和可定制的AI旁白，使视频制作高效且有影响力。
HeyGen为B2B宣传视频提供了哪些创意品牌控制？
HeyGen提供全面的品牌控制，确保您的B2B宣传视频与您的品牌形象一致。您可以轻松添加特定的标志和品牌颜色，并从各种宣传视频模板中选择，以保持所有内容的专业和一致外观。
我可以多快使用HeyGen为社交媒体平台制作营销视频？
HeyGen的高效设计允许快速创建完美适合社交媒体的营销视频。借助其用户友好的界面和现成的宣传视频模板，您可以快速生成、编辑和导出引人入胜的内容，包括自动字幕以实现最大覆盖。