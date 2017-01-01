B2B推介视频制作器：打造有影响力的商业推介

通过专业视频提升您的B2B推介，利用引人入胜的AI化身，确保您的信息脱颖而出。

为初创企业制作一个引人入胜的30秒视频，旨在获得种子资金，展示他们的创新理念，作为一个引人入胜的演示。视觉风格应充满活力和鼓舞人心，采用生动的图形和欢快、充满希望的背景音乐。突出用户如何轻松利用HeyGen的多样化“模板和场景”快速构建专业的推介视频制作体验。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个针对营销团队推出新软件的45秒产品演示视频，强调为有影响力的活动创建高质量视频。视觉美学应现代且简洁，利用软件操作的屏幕录制，配以专业且权威的旁白。展示如何使用HeyGen的“AI化身”传递关键信息，为营销视频增添精致的人性化触感，而无需屏幕上的人才。
示例提示词2
制作一个60秒的教育视频，为销售专业人士解释复杂的SaaS解决方案，设计为易于理解的视频演示。视觉风格应清晰且具有指导性，配有动画图表和图示，伴随冷静、自信的旁白。说明HeyGen的“字幕/说明”功能如何确保信息在无声环境中也能被普遍理解，并提供强大的品牌定制选项。
示例提示词3
想象一个友好的30秒介绍视频，面向希望快速展示其独特服务的小企业主，鼓励协作视频讲故事。视觉和音频风格应温暖且吸引人，使用明亮、友好的色彩和温柔、亲切的声音。展示HeyGen的“从脚本到视频”功能如何让任何人都能通过简单输入信息成为商业视频制作者，轻松将文本转化为引人入胜的内容。
step preview
复制提示
step preview
粘贴到创建框中
step preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

B2B推介视频制作器的工作原理

将您的商业推介转化为动态、专业的视频演示，吸引您的观众并清晰传达您的价值主张。

1
Step 1
选择模板
通过选择各种专业视频模板开始您的B2B推介视频，这些模板旨在满足不同的商业需求。这将启动您的创作过程。
2
Step 2
创建您的内容
使用AI化身将您的脚本变为现实，或上传您自己的媒体。轻松添加您的关键要点，构建引人入胜的叙述。
3
Step 3
应用您的品牌
使用品牌控制（标志、颜色）确保您的推介与公司的身份一致。自定义字体、颜色，并添加您的标志，以实现一致且专业的外观。
4
Step 4
导出您的视频
一旦您的B2B推介完美无瑕，利用纵横比调整和导出功能，以完美的格式获取高质量视频，适用于任何平台或演示。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的B2B社交内容

.

快速使用AI制作动态的社交媒体视频和剪辑，以建立品牌知名度并有效地吸引您的B2B受众。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的视频演示，使其脱颖而出？

HeyGen让您轻松打造专业且引人入胜的演示。利用我们多样化的视频模板，使用您的标志和颜色进行品牌定制，并利用AI化身和逼真的配音来传递您的信息，使您的B2B推介视频真正具有影响力。

是什么让HeyGen成为企业理想的B2B推介视频制作器？

HeyGen提供的AI驱动工具旨在简化高质量B2B推介视频的创建。您可以从脚本生成专业的视频演示，包含AI化身，并通过定制确保品牌一致性，使其成为强大的商业视频制作解决方案。

我可以轻松使用HeyGen的功能自定义我的视频演示吗？

是的，HeyGen为您的视频演示提供广泛的自定义选项。我们直观的界面允许您使用预制的视频模板，整合您自己的媒体，应用品牌控制，甚至调整各种平台的纵横比，确保通过AI驱动工具实现个性化。

HeyGen如何简化团队创建高质量营销视频的过程？

HeyGen通过允许团队使用AI驱动工具从脚本生成专业视频演示，简化了高质量营销视频的创建。借助自动字幕和说明、逼真的配音以及现成的视频模板，团队可以高效地制作出精美的商业视频内容。