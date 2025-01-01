B2B外展视频制作工具：自动化个性化销售
通过AI化身进行可扩展的视频活动，提升参与度并推动潜在客户生成。
示例提示词1
开发一个60秒的解释视频，面向市场经理，说明复杂的B2B服务或软件。视觉方法应清晰且引人入胜，利用动态模板和场景清晰地分解信息，辅以专业的文本转视频脚本旁白。音频风格需信息丰富且权威，确保关于B2B外展视频制作能力的信息易于理解。
示例提示词2
制作一个30秒的自动化外展视频，供客户成功团队重新吸引沉寂的客户。这个简短而有影响力的视频应具有友好和鼓励的视觉风格，利用媒体库/库存支持提供相关的高质量图像。音频必须亲切简洁，促使行动而不显得咄咄逼人，突出个性化视频活动的有效性。
示例提示词3
为业务发展团队制作一个50秒的潜在客户生成视频，以欢快且专业的语调介绍新产品。视觉效果应动态现代，展示一个引人入胜的AI化身传达关键优势，确保在各个平台上最佳观看效果，支持纵横比调整和导出。音频应充满活力且具有说服力，展示目标视频外展的潜力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的个性化AI视频
首先选择或定制一个AI化身。输入您的脚本，我们的平台将生成一个针对您的B2B外展的个性化视频信息。
2
Step 2
使用AI生成动态内容
利用AI脚本生成器撰写引人入胜的信息或上传您自己的文本。我们的文本转视频技术将为您的视频创建自然的语音旁白。
3
Step 3
集成自动化外展
将您的个性化视频无缝连接到您的CRM或销售参与平台。设置自动化外展序列，以简化您的视频潜在客户开发工作。
4
Step 4
应用定制化以增强影响
通过定制品牌控制、行动号召和动态登陆页面来增强您的视频活动。提供高度个性化的视频外展，与每位潜在客户产生共鸣。
常见问题
HeyGen如何促进B2B外展的个性化视频活动？
HeyGen作为一个强大的B2B外展视频制作工具，能够创建个性化的AI视频，用于高效的销售序列和视频潜在客户开发，显著提升参与度和潜在客户生成。
HeyGen提供哪些AI视频创作的创意选项？
HeyGen提供全面的AI驱动视频创作工具，包括动态背景、可定制的AI化身和AI脚本生成器，允许根据您的信息进行真实的故事讲述。
HeyGen能否直接从文本生成AI视频？
是的，HeyGen具备先进的文本转视频功能，可以轻松将您的脚本转换为专业的AI视频，并提供多语言语音和集成字幕选项，以扩大您的受众范围。
HeyGen如何在个性化视频中支持品牌一致性？
HeyGen通过广泛的个性化选项确保品牌一致性，允许定制品牌视频页面，并将品牌控制应用于每个生成的AI视频，使您的外展独具特色。