B2B营销视频制作：快速创建引人入胜的视频
使用我们的AI视频编辑器创建引人入胜的B2B营销视频。利用逼真的AI化身和无缝的视频创作工具来提升您的活动效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个全面的1.5分钟入门教程，面向新B2B用户，展示我们“拖放编辑器”的易用性。采用明亮和吸引人的视觉风格，配以友好的动画元素和积极向上的鼓励声音，并由HeyGen的“AI化身”一致引导他们完成整个过程。叙述应集中于使复杂的视频编辑变得简单易懂。
制作一个深入的2分钟产品更新演示，针对现有B2B技术客户，详细介绍“视频托管与管理”的最新增强功能。视频应采用精确和技术性的视觉风格，结合详细的屏幕捕获和清晰的数据可视化，所有内容由简明、信息丰富的声音解说。确保使用HeyGen的“字幕/说明”清晰传达关键技术术语，以最大限度地提高理解和可访问性，尤其是在解释复杂的屏幕录制时。
为B2B高级用户和营销专家制作一个动态的45秒快速提示视频，提供使用我们平台进行高效“视频创作”的专业提示。视觉和音频风格应快速且充满活力，具有快速剪辑和有冲击力的图形，配以自信、知识渊博的声音。利用HeyGen的“模板和场景”展示如何快速部署专业的“B2B营销视频制作”内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化企业的视频创作过程？
HeyGen为企业提供直观的“AI视频编辑器”和“拖放编辑器”，让用户能够快速将文本转化为专业视频。这种简化的“视频创作”过程大大减少了“B2B营销视频制作”所需的制作时间和精力。
HeyGen为视频营销提供了哪些AI驱动的功能？
HeyGen利用先进的AI提供逼真的“AI化身”和“从脚本到视频”功能。用户可以直接从他们的脚本生成“语音生成”和动态“动画视频”，增强他们的“视频营销”效果。
我可以定制HeyGen创建的视频以匹配我的品牌吗？
可以，HeyGen提供广泛的定制选项，包括“模板”和“品牌控制”库，以使视频与您的公司风格保持一致。您可以轻松添加徽标、调整颜色，并进行“视频编辑”以确保品牌一致性。
HeyGen如何帮助高效生成引人入胜的宣传视频或网络研讨会？
HeyGen提供必要的工具，通过其强大的“B2B营销视频制作”功能快速创建高质量的“宣传视频”和“网络研讨会”。借助“屏幕录制”和集成“字幕/说明”的能力，企业可以迅速制作有影响力的“视频营销”内容。