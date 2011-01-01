您的B2B广告视频制作首选，助力快速增长
轻松制作专业的企业视频广告，使用可定制的模板提升参与度。
示例提示词1
开发一个针对科技公司的60秒解释视频，帮助他们向潜在的B2B客户澄清复杂的软件或服务。视觉风格应简洁且信息丰富，包含动画图形和屏幕文字，配以中立、权威的旁白。重点展示HeyGen的从脚本到视频的功能和自动字幕/说明文字，以确保所有观众都能清晰沟通和获取信息。
示例提示词2
为B2B销售专业人士或小企业主创建一个30秒的动态短视频，旨在提升他们在社交媒体平台上的存在感。视觉风格应快速、引人入胜且充满活力，配以快速剪辑、充满活力的背景音乐和生动的旁白。突出使用HeyGen的旁白生成和广泛的媒体库/素材支持，快速制作有影响力的视频广告的便捷性。
示例提示词3
为企业传播部门或品牌经理制作一个50秒的企业视频，帮助他们在所有B2B视频内容中保持品牌一致性。视觉风格应精致且权威，使用品牌对齐的颜色和专业的过渡效果，配以精致、可信的旁白。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保视频在任何平台上都完美呈现，同时也提及企业视频项目的品牌控制功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI虚拟形象简化视频创作？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能，简化视频创作过程。这使得高质量的B2B视频内容能够高效地满足多样化需求。
HeyGen为企业视频内容的品牌化提供了哪些创意控制？
HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和品牌颜色选项，以及多种模板。这确保您的企业视频和解释视频始终反映您独特的品牌形象。
HeyGen能否直接从文本脚本生成专业的视频广告？
当然可以，HeyGen的AI视频工具可以将文本脚本转化为引人入胜的视频广告，配以真实感的旁白生成和自动字幕。这使得在社交媒体平台上快速发布引人注目的内容成为可能。
HeyGen提供了哪些工具以快速开发短视频内容？
HeyGen拥有直观的拖放编辑器和广泛的媒体库，使用户能够快速创建短视频和引人入胜的解释视频。这使得无需复杂的视频编辑技能即可高效地进行视频创作。