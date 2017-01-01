使用我们的AI制作工具创建有影响力的品牌认知视频
快速将文本转化为引人入胜的品牌认知视频，使用AI虚拟形象，无需经验。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为产品经理或教育工作者创建一个45秒的"解说视频"，详细介绍一个复杂的功能或概念。采用"动画视频"风格，使用来自"模板和场景"库的清晰、鲜艳的图形。旁白应通过从脚本到视频的文本生成，保持轻松且信息丰富的语调以简化理解。
为社交媒体营销人员设计一个动态的15秒"营销视频"，展示HeyGen在"多样化视频风格"方面的能力。视觉方法应快速，结合媒体库/库存支持中的各种素材的快速剪辑，并与充满活力的配音生成同步。这个快速打击的活动需要立即抓住注意力。
为人力资源部门制作一个60秒的内部"品牌认知视频制作工具"，介绍新的公司政策。视频应具有企业风格，令人安心，屏幕上显示字幕/说明以提高可访问性，并通过从脚本到视频的文本生成清晰、专业的旁白。这确保了高效的"内部沟通"，无需经验。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化初学者的专业视频创作？
HeyGen是一个直观的`AI视频生成器`，设计为`无需经验`即可制作高质量的`AI视频`。其`拖放编辑器`和丰富的`模板`使任何人都能快速创建精美的内容。
是什么让HeyGen成为制作引人注目的`营销视频`和`解说视频`的绝佳选择？
HeyGen通过利用`AI虚拟形象`和`配音生成`优化了制作有影响力的`营销视频`和`解说视频`。您还可以通过集成的`品牌控制`确保所有`AI视频`的一致性。
HeyGen能否帮助制作多样化的`动画视频`和定制内容？
当然可以！HeyGen支持使用其先进的`AI虚拟形象`和广泛的`模板`创建各种`动画视频`和独特的`AI视频`。这允许根据任何创意愿景定制`多样化的视频风格`。
HeyGen的`文本到视频创作`如何简化内容制作？
HeyGen创新的`文本到视频创作`可以轻松地将您的脚本转化为引人入胜的`AI视频`。只需输入您的文本，HeyGen将自动生成逼真的`配音`和准确的`字幕`，使您的信息栩栩如生。