宣传视频制作工具：提升您的影响力
通过我们的从文本到视频生成功能，瞬间将您的宣传脚本转化为引人入胜的视频，让宣传变得简单。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个30秒的动态AI视频广告，以提高新移动应用的品牌知名度，目标群体为年轻专业人士。视频应具备流畅的动态图形和现代专业的美学风格，搭配充满活力的背景音乐和直接有说服力的声音。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效生成广告内容，并确保包含字幕以在社交媒体上最大化传播。
制作一个引人入胜的45秒视频，通过分享个人故事来突出本地社区项目的成功，面向当地居民和潜在志愿者。视觉风格应温暖真实，结合真实采访和项目进行中的b-roll镜头，配以鼓舞人心的柔和音乐背景。利用HeyGen的丰富模板和场景简化制作，并从媒体库/素材支持中整合元素以丰富叙述。
设计一个50秒的信息宣传视频，面向行业利益相关者，解释新的政策倡议。视频需要大胆专业的视觉风格，清晰的数据可视化和权威的旁白，旨在实现强大的视频营销效果。使用HeyGen的纵横比调整和导出功能优化视频以适应各种平台，并利用从脚本到视频功能高效生成内容，确保专业视频效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为有效的在线视频制作工具满足各种营销需求？
HeyGen使用户能够轻松创建专业视频，作为多功能的在线视频制作工具。其AI驱动的工具，包括AI虚拟形象和从脚本到视频功能，简化了引人入胜的视频营销内容的制作，提升品牌知名度并支持战略性叙事。
HeyGen能否快速创建AI视频广告和动画解释视频？
当然，HeyGen旨在加速视频创作，是高效生成AI视频广告和动画解释视频的理想平台。利用预制的视频模板和语音生成功能，无需大量拍摄即可快速制作出有影响力的视觉效果。
HeyGen在开发引人入胜的宣传视频方面提供了哪些优势？
HeyGen提供了一个强大的平台，用于制作在社交媒体上引起共鸣的宣传视频。您可以轻松整合品牌颜色和标志，利用丰富的媒体库内容，并以多种纵横比导出以最大化传播和行动号召的效果。
HeyGen是否提供工具以定制适合不同社交媒体平台的视频？
是的，HeyGen提供全面的品牌控制和灵活的纵横比调整，以完美适应不同社交媒体渠道的视频。通过直观的拖放编辑器和丰富的视频模板选择，为不同受众定制信息变得简单直接。