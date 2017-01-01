AI化身应用程序演示视频制作工具，打造引人入胜的演示

轻松制作引人入胜的应用程序演示和产品说明，使用逼真的AI化身简化任何复杂的工作流程。

创建一个针对数字营销人员的动态45秒视频，展示如何使用HeyGen的AI Avatar App Walkthrough Video Maker制作引人入胜的产品演示，采用欢快的视觉风格和清晰的旁白生成，突出关键功能。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为产品经理开发一个专业的60秒演示视频，展示创建应用程序演示的高效工作流程。该视频应保持简洁的教学视觉风格，配以平静的背景音乐，展示从脚本到视频的便捷性以及模板和场景的使用。
示例提示词2
为小企业主制作一个友好的30秒对话视频，强调AI化身如何快速创建引人注目的内容。视频应具有亲切、温暖的视觉和音频风格，利用自动字幕/字幕以扩大影响范围。
示例提示词3
为客户成功经理设计一个全面的90秒视频，重点介绍为客户入职流程生成详细演示视频。视觉风格应清晰专业，语气鼓励，利用HeyGen的媒体库/素材支持和纵横比调整及导出功能，以便于多样化分享。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI化身演示视频的工作原理

轻松使用AI化身创建引人入胜的应用程序演示和产品说明，将您的文本转化为引人注目的视频内容。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的文本脚本，或上传现有媒体。我们的平台利用“从脚本到视频”的功能将您的想法转化为精美的演示视频。
2
Step 2
选择您的AI化身
从多样化的逼真“AI化身”中选择一位作为您演示的主持人。您选择的化身将以自然的表情传达您的脚本。
3
Step 3
添加自定义品牌
通过应用您的“品牌控制（标志、颜色）”来个性化您的视频。确保您的演示与您的品牌形象完美契合，保持一致的外观和感觉。
4
Step 4
生成并导出您的视频
完成您的演示视频，并利用“纵横比调整及导出”功能，以适合任何平台的多种格式制作。轻松分享您的专业应用程序演示。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化工作流程演示

使用AI化身制作清晰的分步视频指南，以简化复杂的内部工作流程和操作程序。

常见问题

HeyGen在创建AI化身应用程序演示视频方面有哪些优势？

HeyGen使用户能够轻松创建引人入胜的AI化身应用程序演示视频。我们的平台利用先进的AI化身和文本转视频技术，作为强大的AI视频生成器，简化任何应用程序的高质量演示视频制作。

HeyGen如何增强产品说明中的创意品牌和定制化？

HeyGen作为创意引擎，允许对您的产品说明进行广泛的品牌定制。您可以完全自定义AI化身并利用多样化的模板，确保您的对话视频完美契合您的品牌形象和信息。

HeyGen是否支持自动字幕和文本转视频以提高生产效率？

是的，HeyGen通过提供强大的文本转视频功能和合成语音显著提高工作流程效率。此外，该平台提供自动字幕/字幕，确保可访问性并为您的AI视频生成项目节省宝贵的制作时间。

HeyGen的AI化身对培训和入职流程有帮助吗？

绝对有帮助。HeyGen的AI化身是非常有效的学习工具，可以提高培训参与度并澄清复杂的入职流程。它们提供动态的教育内容，吸引注意力并提高学习者的理解力。