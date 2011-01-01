化身视频工具：轻松创建AI视频
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个简洁的60秒解释视频，面向小企业主和营销团队，展示创建专业内容的简便性。采用简洁、专业的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和舒缓、信息丰富的旁白，引导观众了解整个过程。利用HeyGen的模板和场景功能展示快速视频制作，并包含显著的字幕以提高可访问性，强调AI视频生成器的高效性。
构思一个吸引人的30秒社交媒体故事，面向影响者和品牌讲述者，通过视觉和文字讲述一个简短而有影响力的故事。视频应具有电影般、情感共鸣的视觉风格，使用HeyGen的媒体库/素材支持来获取引人注目的图像，配以从脚本生成的真挚旁白。专注于文本到视频AI提供的创作自由，并通过调整纵横比和导出功能确保在各个平台上的最佳展示。
创建一个快速的20秒产品公告视频，面向电子商务企业和初创公司，旨在为新功能激发兴奋。视觉和音频风格应轻快、现代且充满活力，特色是AI化身直接且动态地展示关键优势。结合HeyGen的AI化身生成器功能和预设计的模板和场景，制作出一个精致、引人注目的剪辑，有效展示您的品牌。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI视频生成方法是什么？
HeyGen重新定义了视频创作，作为一个直观的AI视频生成器，将您的脚本转化为引人入胜的视频。我们的平台使用户能够轻松使用栩栩如生的AI化身、各种模板和先进的文本到视频AI制作专业内容。
我可以用HeyGen创建真实的AI化身吗？
可以，HeyGen是一个先进的AI化身生成器，能够让您制作高度真实和富有表现力的AI化身。您可以为这些栩栩如生的AI化身定制多样的配音，使HeyGen成为您内容的有效化身视频工具。
我可以用HeyGen的AI视频工具创建哪些类型的视频？
使用HeyGen多功能的AI视频工具，您可以创建各种内容，包括营销视频、销售演示、解释视频和引人入胜的社交媒体帖子。我们丰富的模板库简化了各种业务需求的创作过程。
HeyGen如何促进全球内容创作？
HeyGen通过提供多语言的广泛配音生成能力支持全球内容创作。您可以输入您的脚本并选择所需语言的AI声音，使您更容易通过有影响力的视频信息接触多元化的观众。