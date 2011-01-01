化身视频工具：轻松创建AI视频

生成栩栩如生的AI化身，用于引人入胜的营销、销售和社交媒体视频。

140/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个简洁的60秒解释视频，面向小企业主和营销团队，展示创建专业内容的简便性。采用简洁、专业的视觉风格，配以清晰的屏幕文字和舒缓、信息丰富的旁白，引导观众了解整个过程。利用HeyGen的模板和场景功能展示快速视频制作，并包含显著的字幕以提高可访问性，强调AI视频生成器的高效性。
示例提示词2
构思一个吸引人的30秒社交媒体故事，面向影响者和品牌讲述者，通过视觉和文字讲述一个简短而有影响力的故事。视频应具有电影般、情感共鸣的视觉风格，使用HeyGen的媒体库/素材支持来获取引人注目的图像，配以从脚本生成的真挚旁白。专注于文本到视频AI提供的创作自由，并通过调整纵横比和导出功能确保在各个平台上的最佳展示。
示例提示词3
创建一个快速的20秒产品公告视频，面向电子商务企业和初创公司，旨在为新功能激发兴奋。视觉和音频风格应轻快、现代且充满活力，特色是AI化身直接且动态地展示关键优势。结合HeyGen的AI化身生成器功能和预设计的模板和场景，制作出一个精致、引人注目的剪辑，有效展示您的品牌。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身视频工具如何工作

轻松将文本转化为引人入胜的视频，使用栩栩如生的AI化身。为营销、销售、社交媒体等创建专业内容，只需几个简单步骤。

1
Step 1
选择您的化身
从多样的栩栩如生的AI化身中选择，或创建一个自定义化身来传达您的信息。这利用了HeyGen的AI化身功能，让您快速找到完美的演示者。
2
Step 2
粘贴您的脚本
输入您想要的文本脚本。我们的从脚本到视频的能力将自动为您选择的化身动画并生成真实的配音，使内容创作变得简单。
3
Step 3
应用视觉效果
通过选择专业的模板和场景、添加背景媒体以及结合品牌元素如标志和颜色来增强您的视频，打造出精致的外观。
4
Step 4
导出您的视频
一旦完成，轻松导出您的高质量视频。利用纵横比调整和导出功能，确保其针对任何平台或使用场景进行优化，从社交媒体到演示文稿。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和教育

.

通过动态、个性化的培训视频提高学习参与度和记忆力，这些视频由栩栩如生的AI化身提供支持。

background image

常见问题

HeyGen的AI视频生成方法是什么？

HeyGen重新定义了视频创作，作为一个直观的AI视频生成器，将您的脚本转化为引人入胜的视频。我们的平台使用户能够轻松使用栩栩如生的AI化身、各种模板和先进的文本到视频AI制作专业内容。

我可以用HeyGen创建真实的AI化身吗？

可以，HeyGen是一个先进的AI化身生成器，能够让您制作高度真实和富有表现力的AI化身。您可以为这些栩栩如生的AI化身定制多样的配音，使HeyGen成为您内容的有效化身视频工具。

我可以用HeyGen的AI视频工具创建哪些类型的视频？

使用HeyGen多功能的AI视频工具，您可以创建各种内容，包括营销视频、销售演示、解释视频和引人入胜的社交媒体帖子。我们丰富的模板库简化了各种业务需求的创作过程。

HeyGen如何促进全球内容创作？

HeyGen通过提供多语言的广泛配音生成能力支持全球内容创作。您可以输入您的脚本并选择所需语言的AI声音，使您更容易通过有影响力的视频信息接触多元化的观众。