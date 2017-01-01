AI虚拟形象：创建引人入胜的电子学习培训

使用HeyGen的从脚本到视频功能，为在线课程创建沉浸式、互动式内容，配备虚拟讲师。

制作一个60秒的视频，展示企业培训师和学习与发展专业人士如何快速开发引人入胜的电子学习模块。视频应具备专业、简洁的视觉效果，并配有权威的旁白，突出HeyGen的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能如何简化高质量AI虚拟形象在电子学习中的制作过程。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个45秒的视频，面向教育工作者和在线课程创建者，展示个性化视频在数字学习体验中的强大作用。使用动态、友好的视觉效果和鼓励性、自然的声音。强调利用HeyGen的AI虚拟形象和媒体库/素材支持创建虚拟形象并增强学习者参与度的简便性。
示例提示词2
为小企业主和人力资源部门制作一个30秒的视频，说明如何将复杂的培训材料转化为互动内容。该视频应具有现代、快速的视觉风格和积极、专业的声音，解释使用HeyGen的虚拟形象创建工具及其模板和场景、纵横比调整和导出功能进行快速设置的好处。
示例提示词3
设计一个75秒的教学视频，针对人力资源经理和培训协调员，专注于使用虚拟讲师进行高效的员工技能培训。视觉风格应简洁且具有企业感，声音应自信且清晰。突出HeyGen的AI视频生成器如何快速制作内容，配有AI虚拟形象和语音生成，确保通过字幕/说明文字进行清晰沟通。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟形象大学培训制作器的工作原理

轻松制作引人入胜的AI驱动培训内容，用于您的大学或企业技能培训项目，将复杂主题转化为易于理解的学习体验。

1
Step 1
创建您的虚拟讲师
从我们多样化的库中选择或设计一个AI虚拟形象，作为您的虚拟讲师，将您的培训内容生动呈现。这是您的主要虚拟形象创建工具。
2
Step 2
粘贴您的培训脚本
将您的教育脚本直接输入平台。我们的AI然后将您的文本与所选虚拟形象结合，利用我们的从脚本到视频功能，为您的电子学习模块做好视觉增强准备。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌
通过使用我们的模板和场景添加相关视觉效果、背景元素，并应用您的大学或企业品牌来增强您的视频，个性化您的电子学习内容中的AI虚拟形象，确保统一且专业的外观。
4
Step 4
导出您的定制培训
通过使用我们的纵横比调整和导出功能选择所需的纵横比和质量，完成您的基于虚拟形象的培训视频。导出后可立即集成到您的学习管理系统或平台中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

赋予教育内容生命

使用AI驱动的视频讲故事和虚拟讲师将教育材料转化为动态、沉浸式的学习体验，实现深度参与。

常见问题

HeyGen的AI虚拟形象如何增强电子学习内容？

HeyGen使您能够创建逼真的AI虚拟形象，作为虚拟讲师，使数字学习体验更具吸引力。这些个性化视频可以显著提高学习者的参与度，非常适合在线课程。

HeyGen提供哪些虚拟形象创建功能？

HeyGen提供一个直观的平台来创建虚拟形象，提供从脚本到视频、语音生成和品牌控制等功能。您可以轻松制作定制的AI虚拟形象，用于各种应用，包括基于虚拟形象的培训。

HeyGen可以用于专业的员工技能培训和软技能培训吗？

当然可以，HeyGen非常适合开发引人入胜的互动内容，用于员工技能培训和软技能培训。利用生成式AI创建个性化视频，营造沉浸式学习环境。

HeyGen如何简化AI视频内容的生成？

HeyGen通过允许您从脚本生成带有AI虚拟形象和语音的影片，简化了AI视频内容的制作。这个AI视频生成器包括模板、字幕和纵横比调整，以实现高效且专业的输出。