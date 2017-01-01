AI虚拟形象：创建引人入胜的电子学习培训
使用HeyGen的从脚本到视频功能，为在线课程创建沉浸式、互动式内容，配备虚拟讲师。
开发一个45秒的视频，面向教育工作者和在线课程创建者，展示个性化视频在数字学习体验中的强大作用。使用动态、友好的视觉效果和鼓励性、自然的声音。强调利用HeyGen的AI虚拟形象和媒体库/素材支持创建虚拟形象并增强学习者参与度的简便性。
为小企业主和人力资源部门制作一个30秒的视频，说明如何将复杂的培训材料转化为互动内容。该视频应具有现代、快速的视觉风格和积极、专业的声音，解释使用HeyGen的虚拟形象创建工具及其模板和场景、纵横比调整和导出功能进行快速设置的好处。
设计一个75秒的教学视频，针对人力资源经理和培训协调员，专注于使用虚拟讲师进行高效的员工技能培训。视觉风格应简洁且具有企业感，声音应自信且清晰。突出HeyGen的AI视频生成器如何快速制作内容，配有AI虚拟形象和语音生成，确保通过字幕/说明文字进行清晰沟通。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI虚拟形象如何增强电子学习内容？
HeyGen使您能够创建逼真的AI虚拟形象，作为虚拟讲师，使数字学习体验更具吸引力。这些个性化视频可以显著提高学习者的参与度，非常适合在线课程。
HeyGen提供哪些虚拟形象创建功能？
HeyGen提供一个直观的平台来创建虚拟形象，提供从脚本到视频、语音生成和品牌控制等功能。您可以轻松制作定制的AI虚拟形象，用于各种应用，包括基于虚拟形象的培训。
HeyGen可以用于专业的员工技能培训和软技能培训吗？
当然可以，HeyGen非常适合开发引人入胜的互动内容，用于员工技能培训和软技能培训。利用生成式AI创建个性化视频，营造沉浸式学习环境。
HeyGen如何简化AI视频内容的生成？
HeyGen通过允许您从脚本生成带有AI虚拟形象和语音的影片，简化了AI视频内容的制作。这个AI视频生成器包括模板、字幕和纵横比调整，以实现高效且专业的输出。