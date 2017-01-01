化身培训视频制作器：轻松创建AI视频
使用强大的AI化身快速制作专业的企业培训视频和入职内容。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个1.5分钟的入职培训视频，面向企业环境中的新员工，重点介绍公司文化和基本程序。视觉风格应温暖宜人，展示多样化的AI化身在专业办公环境中的互动，而音频则保持平静、指导性和令人安心的语调。此视频必须利用HeyGen的字幕功能，以确保所有重要的培训视频在整个组织中都能被理解。
制作一个动态的45秒宣传视频，目标是寻求高效视频制作解决方案的小企业主和内容创作者。视频应节奏快速，突出各种预设计模板和场景，配以充满活力的动画和激励人心的音轨。展示HeyGen的AI化身制作器如何简化引人入胜的短视频内容的创作。
开发一个全面的2分钟电子学习模块，面向技术培训师和产品经理，详细介绍一项新的软件功能。视觉方法应结合详细的产品截图和精确的屏幕录制，配以权威且信息丰富的旁白。利用HeyGen作为AI视频生成器来简化创作过程，重点在于清晰的旁白生成，以解释复杂的功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何仅通过文本创建AI说话头视频？
HeyGen利用先进的“文本到视频”技术，将您的书面脚本转化为动态的“AI说话头视频”。我们的平台生成逼真的“AI化身”，传达您的信息，有效地充当强大的“AI视频生成器”，无需复杂的视频编辑。
HeyGen能否将我品牌的特定元素融入“企业培训视频”？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您无缝集成标志和品牌颜色到您的“企业培训视频”中。您还可以创建“自定义化身”，以在所有内容中保持一致且专业的品牌形象。
在使用HeyGen制作“入职培训视频”时，哪些技术功能提高了效率？
HeyGen通过即时“字幕生成”和丰富的“模板”库简化了“入职培训视频”的制作。我们直观的“视频编辑器”进一步简化了流程，使快速调整和精美的最终输出成为可能，以实现有效的电子学习。
HeyGen是否支持“多种语言”和各种视频格式以扩大覆盖范围？
是的，HeyGen旨在实现全球沟通，支持以“多种语言”创建内容，以满足多样化的受众。此外，我们的平台提供灵活的“纵横比调整”和多种导出选项，以确保您的视频在任何分发渠道上都能完美优化。