化身培训视频生成器：创建引人入胜的AI课程
使用我们强大的从脚本到视频功能，将您的脚本转化为专业的培训视频，打造动态的AI驱动内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为社交媒体营销人员开发一个45秒的时尚宣传片，强调现代视觉效果、动态过渡和专业的AI化身声音。视频的目的是展示HeyGen的“AI化身”如何以最小的努力制作“工作室质量的视频”，为创意内容生成提供新的途径，有效吸引观众。
为教育工作者和企业培训师设计一个60秒的教学视频，介绍复杂概念，采用信息丰富且清晰的视觉风格，配以友好的语气，结合屏幕文本和支持性视觉效果。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，展示如何将详细的脚本转化为精美的视频，突出平台的“定制功能”以提供量身定制的学习体验。
为内容创作者制作一个15秒的俏皮问候，帮助他们为短社交媒体帖子增添个人风格，配以动感音乐和动画视觉效果，类似于“会说话的照片”。这个快速剪辑应展示HeyGen强大的“语音生成”能力，展示创作者如何通过独特的声音细节使他们的短内容更具吸引力。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化使用AI化身创建工作室质量视频的过程？
HeyGen通过利用先进的“AI化身”使用户能够轻松生成“工作室质量的视频”。我们的平台将脚本转化为引人入胜的视频内容，配以逼真的“AI化身”和可定制的品牌元素，使专业的“AI视频生成器”制作变得触手可及。
我可以使用HeyGen的AI视频生成器制作什么样的内容？
使用HeyGen多功能的“AI视频生成器”，您可以制作各种内容，包括“解说视频”、“培训视频”和营销材料。我们的平台支持“从文本到视频”转换、语音生成，并提供多种“模板”以启动您的项目。
HeyGen能将静态图像转化为引人入胜的会说话的照片吗？
是的，HeyGen具备将静态图像变为动态“会说话的照片”的能力。这一创新功能允许您用逼真的声音为肖像动画化，通过我们的“AI化身生成器”以引人入胜和个性化的方式传达信息。
HeyGen为个性化AI视频提供了哪些定制功能？
HeyGen提供广泛的“定制功能”，确保您的“AI视频”反映您独特的品牌身份。您可以应用品牌控制，整合您的标志和品牌颜色，并从丰富的媒体库中选择，以创建高度个性化和有影响力的视频内容。