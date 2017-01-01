头像培训场景制作器：构建沉浸式学习

使用HeyGen强大的AI头像设计个性化、互动的企业培训，打造逼真的自定义AI头像。

为人力资源专业人士开发一段90秒的教学视频，展示HeyGen的头像培训场景制作器如何简化新员工入职培训。视觉风格应专业且友好，展示多样化的AI头像在常见的工作场景中互动，并配有清晰、鼓励的旁白。突出使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松创建引人入胜的内容，生成个性化培训的动态对话。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为软件开发人员制作一段2分钟的技术演示视频，展示如何使用基于场景的培训创建复杂的软件模拟。使用自定义AI头像在软件中模拟用户交互，视觉风格应干净且细致，音频风格应精确且解释性强。强调HeyGen的语音生成和字幕功能如何确保技术指导的清晰性。
示例提示词2
制作一段60秒的宣传视频，面向全球学习与发展部门，展示虚拟主持人在多语言选项中进行培训的强大功能。视觉效果应动态且具有全球代表性，展示各种AI头像用不同语言讲话，并配有自信的多语言音轨。此视频应强调HeyGen通过从脚本到视频功能部署AI头像以实现广泛覆盖的能力。
示例提示词3
为教学设计师设计一段75秒的教程视频，详细说明制作企业培训互动视频模块的技术步骤。视觉风格应具示范性，重点展示HeyGen界面，音频指南应实用且积极。突出如何轻松利用HeyGen的模板和场景功能中的预构建模板和从脚本到视频编辑器加速视频制作并增强个性化培训体验。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

头像培训场景制作器的工作原理

使用逼真的AI头像和动态场景构建引人入胜的互动培训视频，简化您的企业培训工作。

1
Step 1
创建您的培训场景
首先选择一个预构建模板或设计自定义场景，以定义您的场景培训设置。
2
Step 2
选择您的AI头像
从多样化的AI头像库中选择一个作为您的虚拟主持人，以实现沉浸式培训体验。
3
Step 3
添加您的脚本和对话
粘贴您的培训脚本，我们的从文本到视频编辑器将为您选择的头像生成自然的AI驱动对话。
4
Step 4
生成您的培训视频
制作完整的培训视频，准备分发，并具备各种平台的纵横比调整功能。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化专业教育

简化复杂主题，如医学主题，以显著提升专业教育项目。

background image

常见问题

HeyGen如何通过AI头像简化视频制作？

HeyGen通过将文本脚本转换为引人入胜的视频，简化了视频制作，视频中包含逼真的AI头像。我们的平台让您能够快速创建高质量内容，使复杂的视频制作变得人人可及。

HeyGen能否创建用于个性化培训的自定义AI头像？

当然可以，HeyGen支持创建自定义AI头像，包括数字双胞胎，非常适合个性化培训和企业培训场景。这一功能确保您的虚拟主持人与观众产生真实共鸣。

HeyGen提供哪些技术功能以支持强大的从文本到视频编辑？

HeyGen提供强大的从文本到视频编辑技术功能，包括高级语音生成、自动字幕以及多语言选项支持。这些工具使用户能够轻松制作高度精致且易于访问的视频内容。

HeyGen如何通过互动视频增强基于场景的培训？

HeyGen通过允许您构建具有AI生成对话和逼真头像的互动视频，显著增强了基于场景的培训。这创造了动态和沉浸式的学习体验，将传统培训转变为引人入胜的模拟。