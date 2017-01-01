动态学习的头像培训场景生成器
使用逼真的AI头像创建引人入胜的场景式培训，以有效发展员工技能。
制作一个吸引人的45秒视频，目标是市场营销专业人士和小企业主，展示AI头像生成器如何革新他们的内容创作。视觉风格应简洁现代，配以积极自信的旁白。突出使用HeyGen的“从脚本到视频”功能，轻松将简单脚本转化为专业视频，适合快速社交媒体活动或产品公告，展示高效的市场推广。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个信息丰富的60秒视频，面向人力资源部门和培训经理，展示定制AI头像在员工培训中的强大作用。采用清晰、吸引人的视觉美学，配以友好和鼓励的旁白。强调HeyGen的“AI头像”如何提供一致、可扩展的培训体验，使组织能够有效部署个性化学习模块。
示例提示词2
开发一个简洁的30秒视频，专为客户支持团队和呼叫中心培训师设计，展示创新的头像培训场景生成器。视觉呈现应充满活力且实用，音频风格清晰直接。展示HeyGen的“语音生成”如何在这些客户支持角色扮演场景中创造独特的角色声音，增强现实感，为代理准备多样化的互动。
示例提示词3
设计一个鼓舞人心的50秒视频，面向寻求吸引人的在线学习和L&D专家，聚焦由逼真头像提供的虚拟培训课程。采用现代、精致的视觉风格，配以清晰且激励人心的声音。展示HeyGen的“模板和场景”功能如何快速设置多样化和沉浸式的学习环境，使复杂主题变得易于理解且引人入胜。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的培训场景
首先编写或粘贴您的培训脚本。我们的直观编辑器使用从脚本到视频的功能来概述特定场景和对话，形成场景式培训的基础。
Step 2
选择您的AI头像
从多样化的逼真AI头像库中选择，以代表您的培训师或角色。您还可以创建自定义AI头像，以完美匹配您的品牌和培训需求。
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过我们的媒体库/库存支持，使用相关的视觉效果、背景音乐和道具增强您的场景。应用品牌控制，如标志和自定义颜色，以在虚拟培训课程中保持一致的公司形象。
Step 4
生成并完善您的视频
一旦场景完成，生成您的AI头像视频。审查输出，添加字幕/说明以提高可访问性，并进行任何最终调整，以确保您的员工培训在导出前是精致且有效的。
常见问题
HeyGen的AI头像如何提升视频创作？
HeyGen允许您创建逼真的AI头像，自然地呈现信息，将文本转化为引人入胜的视频内容。这些定制的AI头像简化了各种应用的制作过程。
HeyGen可以生成虚拟培训课程的场景吗？
可以，HeyGen非常适合生成场景式培训和虚拟培训课程，允许您使用AI头像创建动态的教育内容，以有效进行员工培训。
使用HeyGen创建AI头像时有哪些自定义选项？
使用HeyGen，您可以创建自己的AI头像，并通过文本到视频编辑、语音克隆和各种品牌控制来定制，以满足您的特定需求。
除了培训，HeyGen的AI头像视频生成器还能应用于哪些领域？
HeyGen的AI头像视频生成器用途广泛，可用于市场营销、客户支持以及创建数字双胞胎以满足各种沟通需求。它还支持多种语言以实现全球覆盖。