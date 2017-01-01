虚拟市政厅制作器：打造您的史诗数字世界

轻松打造您的终极数字市政厅；利用AI化身将您的建筑指南和史诗体验带入生活。

创建一个充满活力的45秒视频，展示使用虚拟市政厅制作工具的简便性，目标受众为有志于成为虚拟城市规划师和新用户。视频应包含明亮、吸引人的视觉效果和欢快的旁白，展示如何快速设计一个令人印象深刻的虚拟“市政厅”，使用HeyGen的从脚本到视频功能逐步引导用户，并配有友好的AI化身。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个动态的30秒宣传视频，展示在“房屋制作器”虚拟环境中的史诗般建筑体验。目标受众为寻求沉浸式建筑体验的游戏玩家和虚拟世界爱好者，该视频应利用电影级视觉效果和沉浸式音轨，突出通过HeyGen的多样化模板和场景以及广泛的媒体库/素材支持来打造真正独特结构的无限可能性。
示例提示词2
为中级用户开发一个60秒的技术指南，专注于“虚拟市政厅制作器”中的高级建筑技术。视频需要干净的教程风格视觉效果和由HeyGen的语音生成功能生成的清晰简洁的旁白，并辅以精确的字幕/说明来解释复杂的建筑机制和设计原则。
示例提示词3
为内容创作者制作一个鼓舞人心的40秒视频，鼓励他们分享他们在“虚拟市政厅制作器”中的独特“建筑”创作并获得更多观看次数。视频应包含社交媒体优化的视觉效果和流行的背景音乐，展示HeyGen的纵横比调整和导出功能如何为各种平台定制内容，可能会展示不同的AI化身展示不同的虚拟结构。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟市政厅制作器的工作原理

轻松创建引人入胜的虚拟市政厅视频，配有AI化身和强大的自定义工具，确保您的信息清晰传达。

1
Step 1
选择您的虚拟舞台
首先从预设计的模板和场景中选择，以为您的虚拟市政厅制作器项目建立完美的背景。
2
Step 2
添加您的重要信息
输入您的脚本，让从脚本到视频功能生成自然的旁白，确保您指南的所有关键点都得到清晰表达。
3
Step 3
应用专业润色
通过品牌控制增强您的视频，包括标志和颜色，以完美契合您期望的视觉体验。
4
Step 4
导出您的市政厅
完成您的虚拟市政厅视频，根据需要调整纵横比和导出，并与您的观众分享，以实现有影响力的沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训和信息参与度

.

通过AI驱动的视频提升参与度，并确保更好地保留您的虚拟市政厅更新和详细的建筑指南说明。

常见问题

HeyGen能帮助创建虚拟市政厅制作器视频吗？

HeyGen使您能够轻松制作高质量的视频，例如“市政厅”风格的视频，通过逼真的AI化身。您可以快速生成一个全面的“指南”，无需复杂的视频编辑经验。

HeyGen可以创建哪种类型的“建筑指南”视频？

使用HeyGen，您可以将文本脚本转化为引人入胜的“建筑指南”视频，非常适合解释复杂概念。只需输入您的脚本，HeyGen的从文本到视频技术将通过AI化身和旁白将您的“指南”生动呈现。

HeyGen提供哪些工具来增强我的视频创作体验？

是的，HeyGen提供了一套强大的工具，包括可定制的模板、品牌控制和媒体库，以提升您的视频制作。这确保了所有用户都能获得史诗般且专业的“视频”创作“体验”。

HeyGen如何帮助增加我的频道的“观看次数”和“订阅者”？

通过使用HeyGen的AI平台创建引人入胜且一致的“视频”内容，您可以吸引更多“观看次数”并提升您的“订阅者”。HeyGen使制作专业视频变得简单，提高您整体频道的参与度。