AI排班更新视频制作器：简化HR和沟通

使用逼真的AI化身创建引人入胜、专业的排班更新，轻松提升团队沟通。

对于希望简化内部沟通的HR专业人士，设计一个生动的30秒视频，展示“AI排班更新视频制作器”的强大功能。这个引人入胜的演示应以友好的“AI化身”提供简洁的更新，采用简洁、专业的视觉风格，并利用清晰、自然的“语音生成”确保所有团队成员及时有效地接收信息。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
展示市场营销团队和小企业主如何轻松制作引人入胜的“营销视频”用于“社交媒体内容”，通过一个动态的45秒演示。视觉美学应现代且引人注目，利用HeyGen丰富的“媒体库/素材支持”和多样化的“模板和场景”，同时确保与平台完美兼容，支持灵活的“纵横比调整和导出”。
示例提示词2
考虑一个引人入胜的60秒内部沟通视频，专为HR专业人士设计，其中一个引人入胜的“化身制作器”个性化传达重要的公司公告。该视频将采用温暖且亲切的企业视觉风格，确保每条信息都由富有表现力的“AI化身”有效传达，并配有完美同步的“字幕/说明”，使即使是复杂的信息也能为整个员工队伍所接受和吸引。
示例提示词3
内容创作者可以大幅加快工作流程；通过一个快速的30秒宣传视频展示这种转变。该视频需要快速、充满活力的视觉呈现，积极展示“从脚本到视频”功能的无缝强大，轻松将简单的书面内容转换为精美的输出，并通过动态视觉效果和生动的“语音生成”进一步增强效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建化身排班更新视频

快速生成带有AI化身和自定义品牌的专业排班更新视频，以保持您的团队信息畅通和参与度。

1
Step 1
创建您的脚本
编写或粘贴您的排班更新脚本。我们的AI将使用“从脚本到视频”技术将您的文本转化为动态视频，确保团队的清晰和准确。
2
Step 2
选择AI化身
从多样化的“AI化身”中选择一个作为您的排班更新的主持人。这为您的团队沟通增添了个人化的触感，使重要信息更具吸引力。
3
Step 3
应用品牌元素
通过使用“品牌控制”将公司标志和颜色融入视频中，提升视频的专业性。这确保您的排班更新视频与您的组织身份一致。
4
Step 4
导出您的更新视频
一旦您的专业“排班更新视频”完成，以您所需的格式导出。轻松与团队分享，以确保所有排班变更的沟通清晰且引人入胜。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

传递有影响力的HR更新

有效传达重要的HR信息，如排班变更，通过激励和清晰的AI生成视频。

常见问题

HeyGen如何提升我的排班更新视频？

HeyGen作为一个先进的“AI排班更新视频制作器”，可以将文本转化为引人入胜的视频公告。这通过使用逼真的“AI化身”和自动语音生成，简化了您的“团队沟通”，使“排班更新视频”更加生动。

HeyGen提供什么样的AI化身用于视频制作？

HeyGen提供多样化的高质量“AI化身”，可以让您的脚本栩栩如生。通过我们集成的“化身制作器”，您可以选择完美的数字主持人，从“从脚本到视频”的需求中创建专业的“AI视频制作”内容。

HeyGen是否支持直接从脚本创建视频？

当然，HeyGen作为“AI视频制作器”非常出色，允许您轻松地直接“从脚本”创建视频。我们的平台生成“自然且情感感知的语音生成”并自动添加“字幕”，确保您的信息清晰且有影响力。

我可以定制HeyGen制作的视频以匹配我的品牌吗？

可以，HeyGen提供全面的“品牌控制”以确保您的视频完美符合公司的美学。您可以轻松将您的标志和品牌颜色集成到我们可定制的“视频模板”中，非常适合专业的“营销视频”和引人入胜的“社交媒体内容”。