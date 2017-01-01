化身情景训练制作器：创建沉浸式AI模拟
设计个性化培训，使用互动视频和AI化身进行真实世界技能培训，利用HeyGen的AI化身进行引人入胜的传递。
创建一个60秒的专业培训视频，面向人力资源经理和学习与发展专家，展示如何通过引人入胜的企业培训视频有效地为新员工入职。视觉风格应明亮现代，展示多样化、穿着专业的AI化身传递关键信息，配以清晰友好的旁白。突出展示如何利用HeyGen的从脚本到视频功能，将脚本转化为动态演示，使复杂的流程易于理解。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
设计一个45秒的激励教程，面向小企业主和教育工作者，展示如何构建互动、个性化的培训模块。视频应具有吸引人的视觉美感，配有可定制的背景，使用可根据不同角色定制的化身，并由温暖鼓励的声音增强。强调如何通过HeyGen的语音生成功能轻松制作独特的学习体验，实现与屏幕动作的完美同步。
示例提示词2
制作一个30秒的动态解释视频，面向在线课程创作者和教学设计师，展示如何通过丰富的情景训练提升电子学习内容。视觉和音频风格应充满活力和互动性，展示栩栩如生的化身参与模拟问题解决情境，以知识渊博和热情的语调传达。展示HeyGen的模板和场景如何简化复杂、引人入胜的学习环境的创建。
示例提示词3
制作一个75秒的解决方案导向演示，面向培训部门和人力资源专业人士，展示AI化身生成器在创建引人入胜的真实世界培训模拟中的效率。视频应保持实用和自信的视觉风格，展示多样化的AI化身在各种工作场景中的互动，配以清晰的声音。强调HeyGen的AI化身如何帮助用户快速部署一致、高质量的培训。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
创建您的培训情景
首先选择一个预构建的模板或设计您自己的独特场景。利用我们的“模板和场景”作为基础，您可以为模拟真实世界情境的“情景训练”奠定基础。
Step 2
选择您的AI化身
浏览我们多样化的“AI化身”库，或创建一个自定义化身来代表您的角色。这些虚拟演示者作为您的“AI化身”，将使您的培训内容栩栩如生，使学习者更易于理解。
Step 3
添加您的对话脚本
输入您的培训脚本，我们的平台利用“从脚本到视频”功能，将其转换为自然的“AI生成对话”。这允许在您的互动视频中实现精确的沟通和一致的信息传递。
Step 4
导出您的培训视频
一旦您的情景完成，使用我们的“纵横比调整和导出”功能，以各种纵横比导出高质量的“企业培训视频”。轻松将这些引人入胜的视频集成到您的电子学习平台中，以增强技能发展。
常见问题
HeyGen如何帮助我为培训情景创建自定义AI化身？
HeyGen使您能够设计独特的自定义AI化身，完美契合您的个性化培训视频，增强参与感和沉浸感。其直观的工具允许为任何情景创建逼真的数字演示者。
HeyGen提供哪些功能来开发互动情景训练？
HeyGen提供了一个易于使用的平台，用于制作引人入胜的情景训练视频，配有AI生成的对话和虚拟演示者，有效模拟真实世界的培训情境。
HeyGen能否为各种企业培训视频制作栩栩如生的化身？
是的，HeyGen能够制作高质量的企业培训视频，展示富有表现力、栩栩如生的化身，提供引人入胜且一致的教育内容，涵盖不同主题。
HeyGen如何促进个性化的电子学习体验？
HeyGen允许您通过将脚本转换为动态内容与AI化身，开发个性化的培训视频，确保为每位学习者提供量身定制的电子学习体验。