虚拟人销售提案生成器：用AI视频吸引潜在客户
使用AI虚拟人创建引人入胜的个性化销售视频，吸引观众并提高转化率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个60秒的视频，针对市场营销团队和企业销售部门，展示专业销售提案视频制作工具的变革力量。该视频需要具备成熟的企业美学，包含精致的过渡效果和清晰、有说服力的旁白，强调用户如何利用HeyGen的多样化模板和场景快速制作出真正引起共鸣的高质量视频内容。
开发一个30秒的教学视频，专为产品营销人员和演示者设计，指导他们如何将静态互动演示转化为引人入胜的视频体验。视觉风格应时尚且富有未来感，使用明亮的信息图表和流畅的动画，由充满活力的AI语音解释其优势，清晰地突出HeyGen媒体库/素材支持的易用性，以丰富叙述。
制作一个50秒的信息视频，面向全球销售团队和内容创作者，解决沟通清晰度和可访问性的问题。视频应具备简洁的教学视觉设计，展示有效的屏幕文本使用和令人安心的语音，特别展示HeyGen的自动字幕/说明功能，以确保每个视频提案对更广泛、多样化的观众都能理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的销售提案视频？
HeyGen通过AI虚拟人和先进的文字转视频技术，让您轻松创建引人入胜的销售提案视频。这使得个性化销售内容的快速生成成为可能，确保您的信息能够引起每位潜在客户的共鸣。
HeyGen提供什么样的AI虚拟人用于创建互动演示？
HeyGen提供多样化的逼真AI虚拟人，可以用真实的语音为您的个性化销售信息和营销视频配音。这些AI虚拟人非常适合制作引人入胜的互动演示，而无需大量拍摄。
我能否轻松使用HeyGen的视频模板创建专业的营销视频？
当然可以，HeyGen拥有强大的视频模板库，旨在简化专业营销视频的制作。只需输入您的文字，我们的文字转视频引擎将生成高质量的内容，准备好用于您的活动，利用AI驱动的内容创作。
HeyGen是否支持自动化我的提案演示和销售流程？
HeyGen通过将静态提案演示转化为动态视频演示，作为AI销售提案生成器，极大地促进了销售自动化。通过利用AI驱动的内容生成，您可以通过视频提案创建高效地简化外展并增强参与度。