Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主和个体创业者制作一个30秒的友好且亲切的推荐风格视频，展示使用HeyGen作为AI视频生成器的简单性。视觉风格应明亮且鼓舞人心，配以清晰、吸引人的声音，重点展示如何通过脚本转视频功能将简单的脚本转化为有影响力的信息，并利用专业的语音生成。
为培训与发展专家和内容创作者开发一个60秒的信息性教学视频，突出HeyGen如何简化视频制作。视觉效果应包含简洁的图形和专业、清晰的解说，展示媒体库/素材支持的无缝集成以丰富内容，并强调自动字幕/字幕功能的实用性以提高可访问性。
生成一个15秒的高能量宣传片，目标受众为销售代表和入职团队，展示使用HeyGen快速创建AI销售培训片段。视觉风格应现代且快节奏，配以有力、激励人心的旁白，强调通过会说话的AI头像创建有影响力信息的效率，以及各种平台的纵横比调整与导出的适应性。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI视频增强我们的销售赋能工作？
HeyGen作为一个先进的“AI视频生成器”和“头像销售赋能生成器”，可以让您快速创建引人入胜的内容。您可以利用我们逼真的“AI头像”和“文本转视频编辑器”制作高质量、个性化的视频用于销售培训和沟通，显著提升您的“AI驱动的销售赋能”策略。
HeyGen在自定义AI头像和视频制作方面提供了哪些创意选项？
HeyGen为用户提供了广泛的“创意”选项用于“视频制作”，包括生成或选择一个“自定义头像”来代表您的品牌。您还可以利用“预制模板”和庞大的媒体库快速设计专业视频，确保您的“会说话的AI头像”有效传达您的信息。
HeyGen真的能简化销售团队和AI销售培训的视频制作吗？
当然，HeyGen通过允许您在几分钟内将脚本转化为引人入胜的视频，简化了“销售团队”的“视频制作”。这使其成为可扩展的“AI销售培训”和创建一致的品牌信息的宝贵工具，而无需复杂的传统视频设备。
HeyGen在将文本转化为本地化视频内容方面提供了哪些技术能力？
HeyGen强大的“文本转视频编辑器”允许您简单地输入脚本，然后由“AI头像”通过生成的语音将其生动呈现。为了实现全球覆盖，我们的平台还支持“AI视频本地化”，通过自动添加字幕和启用多语言语音，使内容在全球范围内可访问。