想象一下，为小企业主设计一个30秒的营销广告，展示他们如何轻松创建专业级内容。视频应采用动态、欢快的视觉风格，并配有友好且具有说服力的AI旁白，展示AI虚拟形象如何通过HeyGen的文本转视频功能，将他们的想法转化为具有影响力的销售和营销视觉效果。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的说明视频，针对企业培训师和人力资源部门，展示如何简化员工入职或复杂的培训模块。该视频应采用简洁、专业的美学风格，配以清晰、信息丰富的音频，突出HeyGen的AI虚拟形象如何通过多语言（由其语音生成支持）满足全球多元化团队的需求，使AI驱动的视频创作对所有人都可访问。
示例提示词2
为内容创作者和营销人员创建一个15秒的社交媒体短片，展示快速生成引人入胜的用户生成内容视频。视觉风格应快速且时尚，配以充满活力的配乐，强调从各种模板和场景中选择的便捷性，并通过HeyGen的媒体库/素材支持，整合B-roll素材以实现动态视频内容。
示例提示词3
开发一个60秒的产品说明视频，针对科技初创公司和产品经理，帮助他们清晰阐述复杂功能。视频应展示现代、流畅的图形风格，配以权威但亲切的旁白，利用HeyGen的AI虚拟形象进行类人展示，并通过集成字幕/说明确保可访问性，从而简化有影响力的说明视频的创建。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

您的虚拟形象SaaS说明生成器如何工作

轻松制作引人入胜的说明视频。利用AI虚拟形象、智能脚本和专业设计工具，将您的想法在几分钟内转化为动态的视觉故事。

1
Step 1
创建您的脚本并选择一个虚拟形象
首先输入您的脚本，然后从多样化的逼真AI虚拟形象库中选择一个作为您的动态演示者，将您的信息生动呈现。
2
Step 2
添加视觉效果和品牌元素
通过丰富的媒体库和预建模板与场景增强您的视频，整合您品牌独特的颜色和标志，打造统一且专业的外观。
3
Step 3
应用语音和字幕
利用先进的AI语音生成技术，将您的脚本即时转换为自然的语音，并自动生成准确的字幕，以实现广泛的可访问性。
4
Step 4
导出您的工作室质量说明视频
完成您的项目并导出高清、工作室质量的视频，优化适用于任何平台，确保您的信息看起来精致且有影响力。

使用案例

增强SaaS产品的入职和培训

通过AI虚拟形象提供互动且令人难忘的入职体验和培训模块，以提高用户保留率。

常见问题

HeyGen如何简化引人入胜的说明视频的创建？

HeyGen通过使用AI虚拟形象和用户友好的界面，将文本脚本转化为引人入胜的说明视频，从而简化视频创作。我们的平台允许您快速生成动态内容，使其成为满足各种需求的理想脚本到视频制作工具。

HeyGen为品牌提供哪些创意定制选项？

HeyGen提供广泛的创意定制选项，包括强大的品牌选项，以无缝集成您的标志和颜色。您还可以使用自定义AI虚拟形象，访问丰富的媒体库，并从多样化的预建模板和场景中进行选择，以确保您的视频完美契合您的品牌形象。

我可以使用HeyGen的AI功能生成高质量的用户生成内容视频吗？

可以，HeyGen使用户能够创建具有工作室质量制作价值的AI用户生成内容视频，具有逼真的AI虚拟形象和先进的AI语音生成功能。这使得高效且大规模地制作真实、高影响力的用户生成内容成为可能。

HeyGen是否支持多样化的视频风格和语言以实现全球覆盖？

HeyGen支持多种适合营销广告和其他内容的多样化视频风格，以及包括50多种语言的广泛语言选项。这使得个性化视频创作能够与全球观众产生共鸣，通过AI广告创作增强您的覆盖面和参与度。