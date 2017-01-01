现代企业的终极化身零售培训制作工具

使用逼真的AI化身创建引人入胜的品牌特定培训视频，提升员工技能和客户参与度。

创建一个60秒的引人入胜的入职培训视频，面向新零售员工，视频中由一个友好的AI化身引导他们了解基本的店铺政策和初次问候。这个培训视频应具有明亮、欢迎的视觉风格和清晰、热情的旁白，使用HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成，以确保一致的品牌信息传递。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为有经验的零售员工开发一个90秒的动态销售赋能视频，展示新产品功能，由一个复杂的AI化身演示者进行展示。这个品牌特定的培训应采用专业的视觉风格，使用HeyGen的媒体库/库存支持中的清晰图形，并配以充满活力的旁白，突出客户参与的关键卖点。
示例提示词2
设计一个45秒的微学习单元，专注于有效的客户参与和冲突解决，面向所有零售员工。一个冷静的数字人形象应进行叙述，呈现出令人安心的视觉风格和柔和的背景音乐，同时使用HeyGen的字幕/字幕和自然语音生成功能，以提高可访问性和清晰的沟通。
示例提示词3
制作一个1分钟的有影响力的视频，供零售经理快速培训他们的团队，了解即将到来的季节性促销和员工技能提升计划。这个零售培训制作部分需要现代、简洁的视觉风格，使用AI化身生成器创建一致的品牌大使，利用HeyGen的多样化模板和场景进行快速制作，并配以自信、直接的旁白。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

化身零售培训制作工具的工作原理

使用AI驱动的化身简化您的零售培训制作，快速高效地为您的团队创建引人入胜和个性化的视频内容。

1
Step 1
创建您的培训脚本
首先将您的培训内容直接写入或粘贴到平台中。我们的从脚本到视频功能将您的文字转化为动态视觉效果。
2
Step 2
选择一个AI化身
从多样化的AI化身库中选择一个来代表您的品牌或演示者，利用我们广泛的库存化身模板进行快速部署。
3
Step 3
添加视觉效果和品牌元素
通过背景场景、音乐增强您的视频，并使用我们全面的品牌控制功能整合您的品牌标志和颜色。
4
Step 4
导出您的培训视频
完成您的零售培训视频，并以各种纵横比和分辨率导出，准备分发给您的团队。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提供引人入胜的内部沟通

.

利用AI化身创建鼓舞人心的激励信息和重要的内部沟通，面向零售员工。

background image

常见问题

HeyGen的AI化身如何改变企业培训和员工技能提升？

HeyGen利用先进的AI化身和强大的AI化身生成器来创建引人入胜且一致的培训视频。这一能力显著简化了企业培训和员工技能提升，确保每位团队成员都能高效地接收到高质量的品牌特定指导。

HeyGen是否支持为多样化的业务需求创建个性化视频？

是的，HeyGen使用户能够制作高度个性化的视频，利用其从脚本到视频制作器和多语言支持。这使企业能够为各种应用定制内容，从客户参与到内部沟通，确保最大影响力。

HeyGen在开发数字人内容方面提供了哪些优势？

HeyGen提供了一个全面的平台，用于生成复杂的数字人内容，提供高效的视频制作工作流程。用户可以轻松创建专业的视频代言人视频，实现有效的销售赋能和产品演示，而无需大量资源。

HeyGen能否帮助组织简化其营销和入职培训的视频内容制作？

当然可以。HeyGen通过提供易于使用的工具来创建引人入胜的视频，简化了营销和入职培训的视频制作。这使得组织能够保持品牌连续性，并快速部署必要的内容，例如新员工入职培训或营销活动。