虚拟人零售培训生成器：快速、引人入胜的员工培训
提供有效的零售培训；使用先进的AI虚拟人创造引人入胜且个性化的学习体验。
制作一个90秒的教学视频，专为新入职的零售员工设计，介绍基本的产品特性和销售技巧。视觉风格应简洁专业，展示逼真的AI虚拟人演示产品操作，并配以友好且清晰的旁白。此视频旨在提供个性化培训，并可通过HeyGen强大的语音生成功能轻松生成，确保一致且清晰的沟通。
128/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
制作一个45秒的宣传视频，目标受众为人力资源经理和培训总监，展示HeyGen的AI虚拟人生成器在多样化零售培训需求中的多功能性。这个现代且动态的视频必须突出各种可定制的虚拟人在不同零售环境中的应用，利用HeyGen的从文本到视频功能展示快速内容生成，证明平台的适应性。
示例提示词2
开发一个2分钟的综合培训模块，面向零售店经理和品牌教育者，重点在于保持所有店铺位置的一致品牌信息传递。此视频需要权威且统一的视觉风格，利用HeyGen的模板和场景确保每个模块都能反映品牌的身份，呈现出高质量的AI人类视频，准确传达关键品牌指南。虚拟人零售培训生成器简化了这一复杂任务，提供可扩展的解决方案。
示例提示词3
制作一个简洁的30秒视频，提供快速的客户服务技巧，专为现有零售员工设计，以提升他们的互动技能。视觉呈现应简洁明了，展示AI虚拟人提供可操作的建议，通过HeyGen的字幕/标题强化关键点。这个快速段落将利用AI语音进行清晰且引人入胜的传递，使其成为持续员工培训的高效工具。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择您的AI虚拟人
选择或创建一个最能代表您零售品牌的逼真AI虚拟人，并将其作为您培训内容的代言人，确保个性化的培训体验。
2
Step 2
添加您的培训脚本
将您的零售培训脚本直接输入文本到视频编辑器。您选择的AI虚拟人将自动与AI语音同步您的对话。
3
Step 3
自定义您的视频场景
应用模板，添加公司的品牌控制，并从我们的媒体库中整合媒体，以个性化每个场景的高质量AI人类视频。
4
Step 4
导出您的最终培训
轻松导出各种纵横比的高质量AI人类视频，准备无缝集成到您的虚拟培训课程中进行员工培训。
常见问题
HeyGen如何通过可定制的AI虚拟人增强我的培训视频？
HeyGen使您能够创建引人入胜的培训视频，配备完全可定制的AI虚拟人。这些个性化的虚拟人可以传递您的内容，使员工培训更加生动和难忘。
是什么让HeyGen的数字人适合制作高质量的AI人类视频？
HeyGen的先进技术生成逼真的数字人，能够表达广泛的情感和动作。这确保了您的AI人类视频在任何应用中都保持专业的高质量外观。
HeyGen能否为个性化员工培训提供多语言支持？
是的，HeyGen提供强大的多语言支持，使您能够为全球员工提供个性化的培训内容。您可以轻松创建多种语言的虚拟培训课程，提高所有员工的理解和参与度。
HeyGen的文本到视频编辑器是否支持真实的唇同步和AI语音？
当然，HeyGen的直观文本到视频编辑器具有复杂的唇同步技术，完美匹配您的脚本与高质量的AI语音。这为您的AI虚拟人创造了极其自然和可信的对话。