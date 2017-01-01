虚拟人重组更新制作器：轻松的视频更新
通过从脚本生成的视频有效展示公司成就，节省宝贵时间。
制作一个针对市场营销专业人士的动态45秒视频，展示个性化视频报告的力量。美学风格应现代且简洁，配以视觉上激励人心的相关画面。利用HeyGen的从脚本到视频和媒体库/素材支持，将静态数据转化为引人入胜的叙述，甚至展示如何调整素材图片以实现独特的视觉构图，作为品牌叙述的虚拟人重组更新制作器。
为内部沟通团队开发一个欢快的30秒视频，宣布公司重大成就或内部重组更新。采用动态且清晰的视觉风格，确保信息通过自动字幕易于获取。展示HeyGen的字幕/字幕功能及其多样化的模板和场景，快速制作专业的“虚拟人重组更新制作器”风格公告，为内部新闻带来新鲜感。
为商业沟通者设计一个90秒视频，探索为各种需求创建动态视频报告的多功能性。视觉呈现应精致且专业，重点在于直观的界面和自定义选项。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，以实现多平台准备，以及使用现有模板和场景轻松创建一个完全构建、准备发布的资产，吸引观众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的投资者更新？
HeyGen利用先进的AI虚拟人和从脚本到视频的能力，将您的投资者更新转化为引人入胜的AI视频报告。这使得初创公司创始人能够提供个性化的视频报告，有效展示关键指标和公司成就。
AI虚拟人有哪些自定义选项？
使用HeyGen，您可以对AI虚拟人进行广泛的自定义，包括多样的发型、服装和其他创作者物品，以创造个人化和引人入胜的效果。这确保了您的个性化视频报告保持现代和简洁的视觉美感。
HeyGen是否支持视频报告的品牌化？
是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合您的标志和品牌颜色，以确保所有AI视频报告一致且目标明确。您还可以利用模板和场景快速制作引人入胜的视频报告。
HeyGen如何简化动态视频报告的创建？
HeyGen通过提供端到端的视频生成，包括语音生成和自动字幕，简化了动态视频报告的创建过程。这个直观的界面使您能够高效地从脚本生成完全构建、准备发布的资产。