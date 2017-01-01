虚拟人重组更新制作器：轻松的视频更新

通过从脚本生成的视频有效展示公司成就，节省宝贵时间。

为初创公司创始人制作一个引人入胜的60秒视频，展示如何提供吸引人的投资者更新。视觉风格应专业且引人入胜，配以真实、对话式的音频风格。突出HeyGen的AI虚拟人和语音生成功能，展示创始人如何以个人化和有说服力的方式展示关键指标和未来预测。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对市场营销专业人士的动态45秒视频，展示个性化视频报告的力量。美学风格应现代且简洁，配以视觉上激励人心的相关画面。利用HeyGen的从脚本到视频和媒体库/素材支持，将静态数据转化为引人入胜的叙述，甚至展示如何调整素材图片以实现独特的视觉构图，作为品牌叙述的虚拟人重组更新制作器。
示例提示词2
为内部沟通团队开发一个欢快的30秒视频，宣布公司重大成就或内部重组更新。采用动态且清晰的视觉风格，确保信息通过自动字幕易于获取。展示HeyGen的字幕/字幕功能及其多样化的模板和场景，快速制作专业的“虚拟人重组更新制作器”风格公告，为内部新闻带来新鲜感。
示例提示词3
为商业沟通者设计一个90秒视频，探索为各种需求创建动态视频报告的多功能性。视觉呈现应精致且专业，重点在于直观的界面和自定义选项。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，以实现多平台准备，以及使用现有模板和场景轻松创建一个完全构建、准备发布的资产，吸引观众。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

虚拟人重组更新制作器的工作原理

轻松创建引人入胜的AI视频报告，使用个性化的AI虚拟人吸引投资者并清晰传达公司成就。

1
Step 1
创建您的更新
首先从我们多样化的模板中选择，以高效地构建您的投资者更新视频。
2
Step 2
粘贴您的脚本
将您准备好的脚本输入平台，利用我们的从脚本到视频功能生成引人入胜的旁白。
3
Step 3
应用品牌化
使用强大的品牌控制个性化您的视频，轻松整合公司的标志和色彩方案。
4
Step 4
导出您的报告
完成您的动态视频报告，准备分享，并附有自动字幕以增强可访问性。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

以视觉方式突出公司成就

通过专业的视频更新以视觉方式展示公司成就和未来预测，建立与利益相关者的信心和信任。

常见问题

HeyGen如何提升我的投资者更新？

HeyGen利用先进的AI虚拟人和从脚本到视频的能力，将您的投资者更新转化为引人入胜的AI视频报告。这使得初创公司创始人能够提供个性化的视频报告，有效展示关键指标和公司成就。

AI虚拟人有哪些自定义选项？

使用HeyGen，您可以对AI虚拟人进行广泛的自定义，包括多样的发型、服装和其他创作者物品，以创造个人化和引人入胜的效果。这确保了您的个性化视频报告保持现代和简洁的视觉美感。

HeyGen是否支持视频报告的品牌化？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，允许您整合您的标志和品牌颜色，以确保所有AI视频报告一致且目标明确。您还可以利用模板和场景快速制作引人入胜的视频报告。

HeyGen如何简化动态视频报告的创建？

HeyGen通过提供端到端的视频生成，包括语音生成和自动字幕，简化了动态视频报告的创建过程。这个直观的界面使您能够高效地从脚本生成完全构建、准备发布的资产。